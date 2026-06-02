14-åring våldtagen vid busshållplats

Polisen larmades klockan 17.26. Enligt Sydsvenskan satt flickan vid en busshållplats i anslutning till stationen när mannen kom fram.

Polisen vill inte gå in närmare på vad som ska ha hänt, men misstanken gäller våldtäkt.

Flera polispatruller skickades till platsen, men någon misstänkt gärningsman kunde inte gripas. Under kvällen arbetade tekniker vid stationen i flera timmar för att säkra spår. Även sökhund fanns på plats.

Polisen har också hållit förhör med personer som befann sig i närheten. Det är dock oklart om någon faktiskt såg händelsen, skriver Sydsvenskan.