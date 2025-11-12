© Stegra
 

32 illegala Stegra-invandrare får lämna Sverige

Publicerad 12 november 2025 kl 09.23

Inrikes. Efter gränspolisens stora tillslag på Stegra-området i Boden har det beslutats att 32 illegala invandrare ska lämna landet. Omkring 100 arbetare kontrollerades och flera sitter i förvar. Flera anmälningar om brott mot utlänningslagen har upprättats.

Flera anmälningar om brott mot utlänningslagen har upprättats efter insatsen förra veckan.

Gränspolisen fick begränsa sin insats och kunde inte plocka in fler än så. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med förvaringsplatser för att husera alla.

Insatsen genomfördes i förra veckan tillsammans med flera myndigheter med syftet att hitta brott och regelöverträdelser.

– Det ställer vissa frågor. Att vi står i etableringar i den här industrisatsningen i norr så är det såklart så att det kan hända att det kommer in oseriösa aktörer, säger Joakim Lundgren, insatschef för gränspolisen, till Sveriges Radio.

Totalt kontrollerades runt 100 personer.

– Mer kontroller måste genomföras såklart och branschen själva måste också tänka sig för att man måste ha koll på vilka som arbetar inom sin entreprenad eller underleverantörer. Det är oerhört viktigt.

Polisen uppger att flera ärenden nu handläggs och att uppföljning väntar.

– De ärenden kommer att handläggas precis som vanligt och sen blir det uppföljning som jag inte kommer att gå in på direkt så men vi kan ju inte bara släppa det här och gå vidare, säger Lundgren.

I samband med den första razzian omhändertogs 19 personer och placerades i Migrationsverkets förvar, enligt tidigare uppgifter. Beslut om utvisning fattades då skyndsamt, men avresor kan ta från några dagar upp till ett par veckor.

De misstänkta brotten gäller bland annat anställning av personer utan giltigt arbetstillstånd, underlåtenhet att anmäla anställningar som kräver tillstånd samt hjälp till utlänningar att vistas i landet utan rätt.

Personerna som ska utvisas kommer från länder utanför EU.

