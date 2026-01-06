35-åring död i svenskt häkte

Mannen hittades död på morgonen den 31 december i Kronobergshäktet.

– Mannen dog under natten till den 31 december, säger Mikael Ringberger vid Kriminalvården.

Kriminalvården uppger att alla dödsfall inom myndigheten alltid utreds. Eftersom det handlar om ett potentiellt brott som kan ha begåtts i tjänsten är man dock mycket förtegen om omständigheterna och vill inte kommentera dödsorsaken.

Polisen har underrättat mannens anhöriga och inlett en egen utredning av händelsen.

”Och om eventuella arbetsrutiner ej har följts”, uppger polisens presstalesperson Rebecca Landberg i ett mejl till Aftonbladet.

En anmälan om vållande till annans död är upprättad, men enligt polisen finns ingen misstänkt i nuläget.