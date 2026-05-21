© Privat/Facebook
Lena Natt och Dag.

Adelskvinna hade afrikanska slavar – döms till fängelse

Publicerad 25 maj 2026 kl 15.25

Inrikes. Lena Natt och Dag döms till nio månaders fängelse för människoexploatering efter att tre pojkar från afrikanska Mauritius fått arbeta utan lön på hennes hästgård i Skåne. Hovrätten anser att trion lurades till Sverige med löften om jockeyutbildning.

Dela artikeln

Fallet gäller Lindbo gård utanför Skurup. De tre afrikanerna var 15, 17 och 18 år när de kom dit i början av 2023.

Enligt hovrätten hade de rest till Sverige i tron att de skulle få utbildning för att kunna bli jockeyer.

Någon sådan skola fanns dock inte på gården. I stället sattes de i arbete med hästarna.

Arbetsdagarna beskrivs som långa. Enligt hovrätten handlade det normalt om sex arbetsdagar i veckan och ungefär åtta timmar per dag, utspritt från morgon till kväll. Sysslorna var sådana som i vanliga fall sköts av hästskötare.

I domen pekar hovrätten på dokument som användes inför resorna. I ett program till en av männen stod att han hade "antagits … till vår ridskola". I en annan handling bjöds en av dem in till Lena Natt och Dag "i mitt hem och min skola".

När polisen ingrep den 23 februari 2023 skickade Lena Natt och Dag sms till en kontaktperson.

"De skickar hem killarna", skrev hon.

"Varför", svarade mannen och fortsatte: "De är inte här olagligt".

"Jo, det är de", svarade Lena Natt och Dag.

Hovrätten anser att hon tillsammans med en annan person vilseledde männen och utnyttjade deras utsatta situation. De unga männen var enligt domen beroende av gården för mat och boende och hade små möjligheter att själva ta sig ur situationen i ett land där de saknade språk och kontakter.

Tingsrätten dömde tidigare adelskvinnan för brott mot utlänningslagen, men friade henne från människoexploatering. Hovrätten ändrar nu den delen av domen och dömer henne även för människoexploatering.

Lena Natt och Dag meddelas också näringsförbud i tre år. Hon ska betala skadestånd till de tre männen med 63.124 kronor, 71.488 kronor respektive 76.691 kronor.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 681190439

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 681190440

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Kristersson hyllade indier – har själv importerat över 40.000 stycken

Tidögänget har öst in indier i Sverige de senaste åren. Lovar nu att "fördjupa samarbetet" ytterligare.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.