Adelskvinna hade afrikanska slavar – döms till fängelse

Fallet gäller Lindbo gård utanför Skurup. De tre afrikanerna var 15, 17 och 18 år när de kom dit i början av 2023.

Enligt hovrätten hade de rest till Sverige i tron att de skulle få utbildning för att kunna bli jockeyer.

Någon sådan skola fanns dock inte på gården. I stället sattes de i arbete med hästarna.

Arbetsdagarna beskrivs som långa. Enligt hovrätten handlade det normalt om sex arbetsdagar i veckan och ungefär åtta timmar per dag, utspritt från morgon till kväll. Sysslorna var sådana som i vanliga fall sköts av hästskötare.

I domen pekar hovrätten på dokument som användes inför resorna. I ett program till en av männen stod att han hade "antagits … till vår ridskola". I en annan handling bjöds en av dem in till Lena Natt och Dag "i mitt hem och min skola".

När polisen ingrep den 23 februari 2023 skickade Lena Natt och Dag sms till en kontaktperson.

"De skickar hem killarna", skrev hon.

"Varför", svarade mannen och fortsatte: "De är inte här olagligt".

"Jo, det är de", svarade Lena Natt och Dag.

Hovrätten anser att hon tillsammans med en annan person vilseledde männen och utnyttjade deras utsatta situation. De unga männen var enligt domen beroende av gården för mat och boende och hade små möjligheter att själva ta sig ur situationen i ett land där de saknade språk och kontakter.

Tingsrätten dömde tidigare adelskvinnan för brott mot utlänningslagen, men friade henne från människoexploatering. Hovrätten ändrar nu den delen av domen och dömer henne även för människoexploatering.

Lena Natt och Dag meddelas också näringsförbud i tre år. Hon ska betala skadestånd till de tre männen med 63.124 kronor, 71.488 kronor respektive 76.691 kronor.