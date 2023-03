ADL: Antisemitiskt av Trump att angripa krigshetsare

Under sitt uppmärksammade tal på den konservativa konferensen CPAC i helgen lovade Donald Trump att förhindra ett tredje världskrig om han blir vald till president.

Han uppgav också att han skulle driva ut "krigshetsare", "globalister" och "kommunister" ur maktens korridorer.

Uttalandet får ADL, en judisk organisation i USA som motsvarar vänsterextrema Expo, att se rött.

Det Trump säger är "farligt", skriver ADL på Twitter och fortsätter:

"Hans uttalande om att driva ut krigshetsare, globalister, kommunister och dem som hatar vårt land är ett eko av klassisk antisemitisk retorik."

Inlägget har fått många svar av användare som istället anklagar ADL för att sprida antisemitism genom att peka ut judar som krigshetsare, globalister och kommunister.

Right? Kind of seems to me like ADL just posted an extremely antisemitic tweet.

— Trevor Taylor (@MichaelS850101) March 8, 2023