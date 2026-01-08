© Polisen
Irshad Ahmad.

Ahmad häktad för ännu en barnvåldtäkt under vapenhot – slapp fängelse första gången

Publicerad 8 januari 2026 kl 13.30

Inrikes. En afghan dömdes så sent som 2024 för grov våldtäkt mot en 13-årig flicka i Malmö, men slapp fängelse. Nu sitter han häktad igen – misstänkt för en ny våldtäkt mot en minderårig flicka, även denna gång utfört under hot med vapen, rapporterar Samnytt.

Irshad Ahmad blev svensk medborgare 2022 efter att ha kommit hit från Afghanistan 2017.

År 2024 dömdes han för en våldtäkt som inträffade tidigare samma år, där han tillsammans med en annan ung man tvingade en 13-årig flicka till sexuella akter genom knivhot.

I polisförhör beskrev flickan hoten:

– Då sade han så här: "Jag kommer knivhugga dig och ingen kan höra dig här liksom. Jag kommer lämna dig här att dö".

Irshad Ahmad fälldes för flera grova brott men slapp fängelse tack vare sin uppgivna unga ålder. Han fick istället tio månaders ungdomsvård, som han fullgjorde på anstalt fram till våren 2025.

Nu misstänks afghanen – som idag påstår sig vara 17 år – för en ny grov våldtäkt mot barn den 25 november 2025. Brottet ska ha skett under hot med ett vapen, troligen ett skjutvapen.

När det gäller vapenbrottet och våldtäkten mot barn, så hänger de ihop. Misstanken är att det här sexuella övergreppet har begåtts under någon form av vapenhot, säger kammaråklagare Ludvig Olsson till Samnytt.

Därutöver utreds Irshad Ahmad för rån och övergrepp i rättssak i en annan händelse strax efter den misstänkta barnvåldtäkten. Han förnekar alla brott.

