Åkesson: "Dags att låta GW gå i pension"

Det var i TV4:s "Nyhetsmorgon" som Leif GW Persson sade att han står bakom aktionen där äpplen med Hitler-mustasch placerades utanför integrationsminister Johan Forssells bostad.

– Jag stödjer det till 100 procent. Jag har hygglig ekonomi och kan till och med tänka mig att ta hans rättegångskostnader. Jag är oreserverat på gärningspersonens sida, sade GW Persson.

Den misstänkte, vänsterextremisten Andreas Klominek, är åtalad för olaga hot mot Johan Forssell och bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa. Han nekar till brott.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) reagerade skarpt och skrev på X att GW Persson har "passerat en skarp gräns". Hon anklagar också kriminologen för att "allt oftare visat prov på bristande omdöme".

Även Jimmie Åkesson gav sig in i debatten.

"Nu är det väl ändå dags att låta GW gå i pension? Att med pompös självsäkerhet sitta i teve och, år efter år, gissa sig fram till folklig uppskattning må vara något man får leva med. Att banalisera, rent av uppmuntra till, hot mot politiker är något helt annat. Totalt omdömeslöst", skriver han på X.

GW Persson slår dock tillbaka mot kritiken.

– Folk får tycka vad de vill. Angående min pension så är det något jag kommer att vänta med så länge jag kan, säger han till TV4.

Han menar att äppelaktionen var en legitim protest mot vad han kallar en "orimlig, rasistisk politik".

– Jag har blivit hotad en hel del. Hade jag fått några äpplen med mustasch hem skulle jag aldrig komma på tanken att anmäla det för hot, säger GW Persson.

Till Aftonbladet riktar han också en syrlig kommentar till utrikesministern:

– Hon kan stoppa upp sina synpunkter, säger han.