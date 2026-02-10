© FT BILD/ARKIV
 

Åkesson kom inte till sin egen pressträff

Publicerad 10 februari 2026 kl 14.14

Inrikes. Sverigedemokraterna samlade pressen för att lansera sitt första vallöfte inför nästa mandatperiod. Men partiledaren Jimmie Åkesson lyste med sin frånvaro.

Dela artikeln

På tisdagen höll Sverigedemokraterna en pressträff där partiets första vallöfte i valrörelsen presenterades.

Tanken var att partiledaren Jimmie Åkesson och riksdagsgruppens ledare Linda Lindberg skulle stå tillsammans framför medierna.

Så blev det inte. När pressträffen drog i gång fanns Åkesson inte på plats.

– Jimmie har inte lyckats dyka upp här, vi får väl se om han trillar in lite senare, sade Linda Lindberg.

Varför SD-ledaren uteblev var inledningsvis oklart. Enligt SD:s presschef Oskar Cavalli-Björkman har "andra åtaganden dragit ut på tiden".

Trots frånvaron presenterades vallöftet. Sverigedemokraterna vill bredda den statliga tandvårdsreformen så att fler omfattas av ett utökat stöd under nästa mandatperiod.

– Den ska inkludera hela befolkningen, säger Linda Lindberg.

I dag står staten för en stor del av tandvårdskostnaderna för äldre. Partiets nya förslag innebär att staten tar ett större ekonomiskt ansvar även för andra åldersgrupper.

Sveriges elever bäst – om man räknar bort invandrarna

Resultaten från internationella testet chockar. Skolforskare: "Herregud."0 Plus

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Somalier försöker sätta dit "rasist" efter att ha sluppit åtal för våldtäkt – går sådär

Resultatet: Miljoner samlas in – till "rasisten". Medierna anklagas för hyckleri efter virala videon.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Prinsessan Sofia bryter tystnaden om Epstein

Fick frågor om relationen till sexualbrottslingen. Träffades "i ett par sociala sammanhang".0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.