Åkesson kom inte till sin egen pressträff

På tisdagen höll Sverigedemokraterna en pressträff där partiets första vallöfte i valrörelsen presenterades.

Tanken var att partiledaren Jimmie Åkesson och riksdagsgruppens ledare Linda Lindberg skulle stå tillsammans framför medierna.

Så blev det inte. När pressträffen drog i gång fanns Åkesson inte på plats.

– Jimmie har inte lyckats dyka upp här, vi får väl se om han trillar in lite senare, sade Linda Lindberg.

Varför SD-ledaren uteblev var inledningsvis oklart. Enligt SD:s presschef Oskar Cavalli-Björkman har "andra åtaganden dragit ut på tiden".

Trots frånvaron presenterades vallöftet. Sverigedemokraterna vill bredda den statliga tandvårdsreformen så att fler omfattas av ett utökat stöd under nästa mandatperiod.

– Den ska inkludera hela befolkningen, säger Linda Lindberg.

I dag står staten för en stor del av tandvårdskostnaderna för äldre. Partiets nya förslag innebär att staten tar ett större ekonomiskt ansvar även för andra åldersgrupper.