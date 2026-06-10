© FT BILD/ARKIV, Asp & Lycke
 

Åkesson lät SD köpa de flesta ex av hans bok: "Ingen ville ha dem"

Publicerad 10 juni 2026 kl 10.38

Inrikes. Jimmie Åkessons bok "Det moderna folkhemmet" beskrevs som en succé men sålde i själva verket så dåligt att partiets skattefinansierade dotterbolag i hemlighet fick köpa upp den större delen upplagan på 80.000 ex – och låta elda upp dem.
– Ett klassiskt exempel på korruption, säger professorn Olle Lundin till TV4 Nyheterna.

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Boken kom ut 2018 på Åkessons eget förlag Asp & Lycke. Samma år ökade förlagets nettoomsättning till drygt 1,7 miljoner kronor.

Hur mycket Sverigedemokraternas dotterbolag betalade för upplagan vill varken Åkesson eller partiet uppge, enligt TV4. Men eftersom dotterbolaget är skattefinansierat rör det sig om pengar från de svenska skattebetalarna som hamnat i SD-ledarens ficka.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, säger till Kalla fakta att affären är ett "klassiskt exempel" på korruption. När han uttalar sig har han inte fått veta vilket parti det handlar om.

– Det är ju att partiet går in, åtminstone till viss del skattefinansierat, och så köper man det privata av partiledaren. Och så får man en väldans förtjänst. Det är det som gör att det blir korruption, att det offentliga letar sig in och omvandlas till privata pengar, säger Olle Lundin.

När Kalla fakta får kontakt med Jimmie Åkesson utanför riksdagens kammare vill han inte svara på frågor.

"Ingen ville ha dem"
Internt inom partiet blev böckerna ett problem under flera år, enligt mejl som TV4 tagit del av. I början av 2022 fanns fortfarande 43.500 exemplar kvar i lagerlistan.

– Vi försökte verkligen bli av med de där böckerna på ett bra sätt, säger SD-fixaren Carola Othén.

På frågan varför det inte gick svarar hon:

– Det var ingen som ville ha dem.

Till slut kastades de återstående pallarna i Åkersberga, i en container avsedd för brännbart avfall.

SD:s presschef skriver i ett mejl till Kalla fakta att upplagan på cirka 80.000 exemplar motiverades med en affärsplan och beställningar från lokala partiföreningar. Enligt partiet skickades böckerna vidare ut i partiorganisationen, där de skulle säljas lokalt. Det rekommenderade priset var 100 kronor.

Partiets pressavdelning uppger också att över en femtedel av böckerna såldes. Kalla fakta har däremot talat med flera distrikt som säger att böckerna delades ut gratis. Enligt TV4 låg deras förbeställningar på cirka 14.000 exemplar.

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