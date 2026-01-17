SD och Israel
© Jimmie Åkesson/X
Jimmie Åkesson med partikollegor under ett tidigare Israelbesök.

Åkesson ska hålla officiellt tal i Israel

Publicerad 17 januari 2026 kl 07.54

Inrikes. Efter många års kamp för att bli betraktade som "rumsrena" av Israel slutade SD nyligen att stämplas som ett nazistparti av landets regering. Nu ska partiledaren Jimmie Åkesson hålla tal i Israel på Förintelsens minnesdag.
"Inget annat än ett hån mot Förintelsens offer", anser Expo-grundaren Tobias Hübinette.

Det är den israeliska regeringen, via diasporaminister Amichai Chikli, som står bakom konferensen den 26–27 januari.

Enligt israeliska Haaretz väntas flera utländska "högerextrema" ledare delta. I år är Jimmie Åkesson en av huvudtalarna och ska tala just på Förintelsens minnesdag.

Konferensen följer upp fjolårets arrangemang, då flera SD-företrädare var på plats – däribland Charlie Weimers och Richard Jomshof som var där tillsammans med den judiske aktivisten Aron Flam.

Denna gång står partiledaren alltså själv på scenen.

Expo-grundaren och AFA-veteranen Tobias Hübinette – som hjälper SD att skriva sin så kallade vitbok – är starkt kritisk till att Åkesson ges utrymme i sammanhanget.

"Att Åkesson nu ska tala på Israels andra internationella konferens för att bekämpa antisemitism i Jerusalem och det dessutom på Förintelsens minnesdag är inget annat än ett hån mot Förintelsens offer", skriver Hübinette på sin blogg.

Han pekar på SD:s historia och hävdar att partiet haft antisemitism inskrivet i partiprogrammet långt in på 1990-talet. Enligt Hübinette beskrev SD då nämligen EU som ett projekt skapat av "internationalister", vilket enligt honom är antisemitism.

Bakgrunden till inbjudan är att Israel nyligen förändrat sin hållning till SD och inte längre officiellt behandlar partiet som ett nazistparti. Beskedet kom efter att SD kraftigt trappat upp sitt nu närmast villkorslösa stöd för Israel under kriget mot Gazas befolkning.

