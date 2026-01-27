© 100%
Jimmie Åkesson intervjuas av 100% på plats i Israel efter händelsen.

Åkesson till akuten efter mardröm inför Israelresa

Publicerad 27 januari 2026 kl 09.33

Inrikes. SD-ledaren Jimmie Åkesson fick föras till sjukhus och sys med sex stygn efter att ha skadat sig i sitt hem. Skadan uppstod inte i en olycka i vaket tillstånd – utan under en mardröm inför en resa till Israel.

Dela artikeln

I en intervju i 100% berättar Åkesson att det inte handlade om någon halkolycka, utan om en ovanlig händelse under sömnen.

– Jag hade en mardröm som blev väldigt, väldigt verklig, säger han.

SD-ledaren intervjuas i Israel där han ska hålla tal på en Förintelsekonferens arrangerad av den israeliska regeringen. Resan kunde genomföras trots skadan.

I drömmen upplevde sig Åkesson bli förföljd och försökte gömma sig.

– Jag blev jagad av en man och det slutade med, i drömmen, att jag ska kasta mig in i en buske för att gömma mig från mannen. Men det jag egentligen gör då är att jag kastar mig in i mitt sängbord med huvudet och resten av kroppen in i en spegel som går i tusen bitar.

Åkesson beskriver skadan som en följd av drömmen.

– Det var en drömskada.

– Eller sängkammarskada.

Åkesson befinner sig i Jerusalem med SD-ledamoten Mattias Karlsson och stabschefen Linus Bylund samt journalister från 100 procent och SVT.

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

HELA utredningen från knarkrazzian hos Fredrik Reinfeldt

Efter knarkrazzian. Se själv: Allt material från Fredrik Reinfeldts lägenhet.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Katja Nyberg (SD) talar ut: "Valt att vara tyst – tills nu"

Uppger sig i video vara utsatt för "offentligt karaktärsmord". Repliken: "Men knarkade du eller inte?"0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.