Åkesson till akuten efter mardröm inför Israelresa

I en intervju i 100% berättar Åkesson att det inte handlade om någon halkolycka, utan om en ovanlig händelse under sömnen.

– Jag hade en mardröm som blev väldigt, väldigt verklig, säger han.

SD-ledaren intervjuas i Israel där han ska hålla tal på en Förintelsekonferens arrangerad av den israeliska regeringen. Resan kunde genomföras trots skadan.

I drömmen upplevde sig Åkesson bli förföljd och försökte gömma sig.

– Jag blev jagad av en man och det slutade med, i drömmen, att jag ska kasta mig in i en buske för att gömma mig från mannen. Men det jag egentligen gör då är att jag kastar mig in i mitt sängbord med huvudet och resten av kroppen in i en spegel som går i tusen bitar.

Åkesson beskriver skadan som en följd av drömmen.

– Det var en drömskada.

– Eller sängkammarskada.

Åkesson befinner sig i Jerusalem med SD-ledamoten Mattias Karlsson och stabschefen Linus Bylund samt journalister från 100 procent och SVT.