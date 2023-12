Alexander Bard kallade Expressen-kvinna "fet dum kossa" – hoppar av EU-valet

Alexander Barn meddelade på torsdagen att han lämnar Medborgerlig samlings EU-valkampanj.

I ett inlägg på X förklarar Bard att han är missnöjd med att det borgerliga promillepartiet inte vågar förespråka ett svenskt EU-utträde. Han skriver också att han, till skillnad från partiet, är en "liberal nationalist".

Alexander Bard is dropping out of @medborgsamling's EU Parliament election campaign in 2024. I want to run #Swexit, the party has lost the nerve to do so. Hence the party is exactly like the established ones and has lost its raison d'etre. I'm a liberal nationalist, MED are not!

