Amerikansk-judisk majoritet mot kriget

En färsk opinions­under­sökning från Mellman Group visar att motståndet mot USA:s krig mot Iran är utbrett bland amerikanska judar.

Enligt mätningen säger 55 procent att de motsätter sig insatsen, medan 32 procent stödjer den.

Resultatet pekar på en tydlig politisk skiljelinje. Republikanska judar stödjer i högre grad kriget, medan demokrater i större utsträckning är kritiska.

– I dagens politiska klimat är partipolitiken en mycket stark drivkraft bakom åsikter. Det gäller i hela landet och i olika grupper, inklusive amerikanska judar, säger Michael Bloomfield, vice vd vid Mellman Group, i ett uttalande.

En fjärdedel uppger att de är kluvna, eftersom de ser Iran som ett hot men inte anser att kriget är rätt sätt att hantera situationen.

Många anser också att president Donald Trump borde ha vänt sig till kongressen innan militära åtgärder vidtogs. Detta gäller även en del av dem som i grunden stödjer insatsen.

Undersökningen visar dessutom att många är oroade över att ett gemensamt krig med Israel kan få långsiktiga konsekvenser för synen på Israel och amerikanska judar.

Enligt Michael Bloomfield speglar resultaten en splittrad opinion.

– Amerikanska judar är inte enhetliga. Det finns skillnader, och i det här fallet starka åsikter på båda sidor, med en grupp däremellan som är kluven, säger han .

Undersökningen ligger nära andra mätningar som visar att även en stor majoritet av amerikaner i stort motsätter sig kriget.

Det är ovanligt – eftersom även amerikanska krig som betraktas som impopulära brukar stöttas av en majoritet av befolkningen.