Amerikansk-judisk majoritet mot kriget

Publicerad 31 mars 2026 kl 13.56

Utrikes. USA:s krig mot Iran har drivits på av judiska oligarker med nära band till Israel – men bland de amerikanska judarna i stort motsätter sig en majoritet kriget. Många är oroliga för de framtida konsekvenserna för synen på judar, visar en ny mätning enligt The Times of Israel.

En färsk opinions­under­sökning från Mellman Group visar att motståndet mot USA:s krig mot Iran är utbrett bland amerikanska judar.

Enligt mätningen säger 55 procent att de motsätter sig insatsen, medan 32 procent stödjer den.

Resultatet pekar på en tydlig politisk skiljelinje. Republikanska judar stödjer i högre grad kriget, medan demokrater i större utsträckning är kritiska.

– I dagens politiska klimat är partipolitiken en mycket stark drivkraft bakom åsikter. Det gäller i hela landet och i olika grupper, inklusive amerikanska judar, säger Michael Bloomfield, vice vd vid Mellman Group, i ett uttalande.

En fjärdedel uppger att de är kluvna, eftersom de ser Iran som ett hot men inte anser att kriget är rätt sätt att hantera situationen.

Många anser också att president Donald Trump borde ha vänt sig till kongressen innan militära åtgärder vidtogs. Detta gäller även en del av dem som i grunden stödjer insatsen.

Undersökningen visar dessutom att många är oroade över att ett gemensamt krig med Israel kan få långsiktiga konsekvenser för synen på Israel och amerikanska judar.

Enligt Michael Bloomfield speglar resultaten en splittrad opinion.

– Amerikanska judar är inte enhetliga. Det finns skillnader, och i det här fallet starka åsikter på båda sidor, med en grupp däremellan som är kluven, säger han .

Undersökningen ligger nära andra mätningar som visar att även en stor majoritet av amerikaner i stort motsätter sig kriget.

Det är ovanligt – eftersom även amerikanska krig som betraktas som impopulära brukar stöttas av en majoritet av befolkningen.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 438516700

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 438516701

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Skoldebattör bytte åsikt om friskolor – efter bjudmaten

Svenskt Näringsliv bjöd Linnea Lindquist på hotell och lyxmat i London. Då började Expressen-profilen göra reklam för friskolemodellen "No Exuses".0 

Ekonominyheter

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.