Amerikansk storbank kastar ut Swedbank efter skandalen

DI:s källor hävdar att BNY Mellon fattat beslutet på grund av penningtvättsanklagelserna mot Swedbank, som började med SVT:s ”Uppdrag granskning” i februari i år där den amerikanske finansmannen Bill Browder framträdde som expert.

En senare dom i Europadomstolen för mänskliga rättigheter visade visserligen att Browder saknade trovärdighet, men uppgifterna om penningtvätt har ändå varit besvärande för Swedbank, som visat sig sakna fungerande rutiner för kundkännedom när kunder flyttar höga belopp.

BNY Mellon har erbjudit en så kallad white label-lösning där Swedbanks kunder har fått banktjänster levererade i New York i Swedbanks namn, men med BNY Mellon som leveranör. Enligt DI är det extra viktigt med kundkännedom i dessa fall, eftersom BNY Mellon förlitar sig på Swedbanks rutiner för kundkännedom.

Härvan runt Swedbank utreds enligt DI samtidigt av Department of Financial Services i New York. Myndigheten utövar tillsyn över både Swedbanks filial i New York och över BNY Mellon, enligt DI.