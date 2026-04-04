Ännu ett USA-plan nedskjutet i Irankriget

Publicerad 4 april 2026 kl 08.24

Utrikes. Ytterligare ett amerikanskt stridsplan sköts ned och kraschade i Persiska viken nära Hormuzsundet, bekräftar nu amerikanska myndigheter.

Dela artikeln

Piloten i det fallet uppges ha räddats och vara oskadd, medan ödet fortfarande är okänt för den pilot som saknas efter att hans plan skjutit ned över Irans fastland.

Källor till både CBS och NBC uppger att en av besättningsmedlemmarna räddats av amerikanska styrkor, men en saknas alltså fortfarande på lördagsmorgonen.

Två amerikanska militärhelikoptrar som deltog i sök- och räddningsinsatsen har beskjutits av Iran, uppger en amerikansk tjänsteman för NBC News.

Inga förluster ska dock ha skett i samband med den beskjutningen.

Regeringen räddar inte kontanterna

Öppnar för avskaffande – med få undantag. Kontant betalning skyddas bara i "bemannade livsmedelsbutiker" och på "apotek".0 

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Meya blev våldtagen – då ljög Kristersson

Mohammed fick stanna. Men den uteblivna utvisningen är Kristerssons fel.0 

Kattunge våldtogs vid invandrarläger – hittades i blodpöl

Dumpades med söndertrasat underliv i ökänd park. Nu kämpar ungen för sitt liv – första steget är att lära sig äta igen.0 Plus

Tyska pojkar och män förbjuds utvandra utan tillstånd

Tillståndsplikt införs för att lämna landet.. Gäller alla mellan 17 och 45 – utom kvinnor och invandrare.0 

Polisen släpper bilder från gripandet av Tiger Woods

Stjärnans agerande – när polisen blir misstänksam.. Nu misstänks golfstjärnan för drograttfylla.0 

Röda halvmånen: Över 115.000 civila byggnader bombade i Iran

Så bombas landet "tillbaka till stenåldern".. Fokuset: Civilbefolkningen.0 

Trump sparkar Pam Bondi: "Vi älskar Pam"

Efter skandalutfrågningen om Epstein – USA byter justitieminister.. Skrek och slungade personangrepp mot politikerna.0 

Inte nyttigt mata bin med socker. Problem när bin inte får leva på sin egen honung.0 

Android ska få konkurrens av system som är fritt på riktigt. Projektet: Telefon utan "spyware" från Google.0 

Onlyfans-ägaren död i cancer. Porrkungen Radvinsky blev 43 år.0 

Chuck Norris är död. Legendariske actionstjärnan blev 86 år.0 