GW har fått hård kritik efter att ha försvarat en hotfull vänsterextrem äppelaktion hos migrationsminister Johan Forssell (M). Men kriminologiprofessorn uppger sig "med säkerhet" veta att det är SVT som dumpat äpplena vid hans eget hus.

Äpplen dumpade hos GW: "Det är SVT som gjort det – det kommer polisanmälas"

Publicerad 27 februari 2026 kl 18.50

Inrikes. Leif GW Persson uppger att stora mängder äpplen lagts ut vid hans sommarhus i Sörmland. Kriminologiprofessorn hävdar bestämt att det är SVT som ligger bakom det hela – och säger att händelsen kommer att polisanmälas.

Enligt TV4 Nyheterna har äpplen placerats utanför Perssons sommarställe i Elghammar.

Han bekräftar själv att något inträffat – och lägger skulden på SVT.

– Ja, det är riktigt. Det är SVT som har gjort det, säger GW till TV4.

Den 80-årige professorn säger sig "med säkerhet" veta att det är det statliga public service-bolaget som dumpat äpplena vid huset.

En granne uppger för TV4 att en större skåpbil från SVT setts köra runt i området.

Persson menar att det rör sig om allvarliga brott och säger att saken tas vidare. Han uppger sig vara "fullkomligt övertygad" om att det kommer leda till fällande domar.

– Det kommer att polisanmälas naturligtvis.

Han säger också att familjen påverkats.

– Jag vet att de skrämde livet ur en av mina döttrar och mitt barnbarn.

Tidigare under dagen dömdes vänsterextremisten Andreas Klominek, 43, för ofredande och olaga hot efter att ha placerat en docka och Hitleräpplen utanför två ministrars bostäder. Leif GW Persson hade före domen offentligt tagit ställning för mannen och sagt att han stöttade aktionen till 100 procent.

