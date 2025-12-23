© FT BILD/ARKIV
 

Arlanda Express kan bli mindre snordyrt

Publicerad 23 december 2025 kl 08.43

Inrikes. Riskkapitalbolaget EQT tar över det privata monopolet Arlanda Express, rapporterar Dagens Industri. I samband med förvärvet planerar man att sänka biljettpriserna för att locka fler resenärer, trots att politikerna gett bolaget både monopol och rätt att ta ut vilka priser det vill.

– Det är svårt att ange en exakt siffra eftersom beläggningen varierar över dygnet, men i snitt bedömer vi att tågen är runt 30 procent fulla, säger EQT-partnern Kunal Koya till DI.

Idag kostar en fullprisbiljett på Arlanda Express 340 kronor – enkel resa.

– Vi räknar med att införa biljettkategorier med lägre prisnivå, säger Kunal Koya.

Det är det australiensk-kinesiska bolaget A-Train som äger Arlanda Express i dag. Bolaget har monopol på att driva tågtrafiken till och från Arlanda fram till år 2050 och har gjort det sedan 1999.

Monopolet skulle egentligen ha upphört 2040 men den tidigare S-regeringen förlängde under semestermånaderna bolagets monopolrättigheter ytterligare tio år 2019.

Det utsugeri som pågår på Arlandabanan har kritiserats från många håll, bland annat i Riksrevisionens granskning (2016). Någon egentlig korruption i anslutning till besluten har aldrig kunnat bevisas, men det konstateras att politikerna har skapat (och sedan också förlängt) ett privat monopol som motverkar tillväxten och konkurrenskraften för hela Stockholmsregionen.

Något försvar för besluten har sällan presenterats. När ansvarig minister Tomas Eneroth (S) fick frågor om förlängningen i en interpellationsdebatt 2022 hävdade han att frågan inte var regeringens ansvar, eftersom mångmiljardaffären helt gjorts upp av det statliga (regeringskontrollerade) bolag som rent formellt skrivit på avtalet med A-train.

