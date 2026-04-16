Åtalet: V-kvinna stal behövande barns julklappspengar

Rättegången mot den före detta V-politikern Emily Andersson (tidigare Munter) har under veckan hållits i Alingsås tingsrätt.

Emily Andersson var en av deltagarna i "gingruppen" – en skandal som avslöjades i början av 2025.

Det visade sig då att Emily Andersson som gruppledare för Vänsterpartiet deltagit i en hemlig chattgrupp tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) och kommunstyrelsens vice ordförande Simon Waern (S).

I gruppen snackade toppolitikerna ihop sig över partilinjerna och utbytte meddelanden av bland annat sexuell natur och annan grov natur, inklusive nakenbilder.

De två inblandade kommunalråden från M och S tvingades avgå på grund av skandalen. Den nu åtalade V-kvinnan hade själv drygt ett halvår tidigare redan lämnat sina uppdrag efter att oegentligheter i partiets ekonomi uppdagats och hon haft ansvaret som kassör.

Hon står nu åtalad för ett 40-tal brott kopplade till både sitt arbete på Clas Ohlsson och sin roll som kassör i partiet.

Enligt åtalet ska Emily Andersson vid upprepade tillfällen ha gjort falska återköp i butikskassan på Clas Ohlson och fört över pengarna till sig själv.

Utredningen rör också partiets ekonomi. Där ska hon ha använt partiets bankkort för köp som senare återbetalats till hennes privata konto.

Särskilt allvarliga är misstankarna kring en julinsamling. Hon ska ha stulit presentkort som Vänsterpartiet köpte in till behövande barn under välgörenhetseventet "Jul i gemenskap".

Emily Andersson förklarar sitt agerande som en form av extra ersättning för sitt jobb som politiker.

– Det var kompensation för allt jag själv lagt på partiet, sade hon i rätten enligt Göteborgs-Posten.

Hon fortsatte:

– Jag har gjort ganska mycket för partiet. Jag har varit den som kört, handlat, källsorterat. Folk har inte avlastat.

Dom väntas senare i april.