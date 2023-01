"Baked Alaska" får fängelse för kongresstormning

Anthime Gionet, som är känd som "Baked Alaska", livestreamade när han och andra demonstranter promenerade in och omkring i kongressbyggnaden i Washington DC den 6 januari 2021.

Cirka 16.000 tittare följde sändningen, som bland annat visade hur Gionet försökte busringa från vad som tycktes vara talmannen Nancy Pelosis kontorstelefon.

– Du livestreamade ditt kriminella beteende till tusentals följare i hopp om att de skulle betala dig för dina handlingar, dundrade distriktsdomaren Trevor McFadden när domslutet lästes upp.

– Du främjade och firade en nationell tragedi, fortsatte domaren enligt Alaska Public Media.

McFadden anmärkte också på att Gionet inte tycks ha uppvisat någon ånger över sitt beteende, utan snarare tvärtom.

Anthime Gionet ska förutom fängelsestraffet betala 2.000 dollar i böter och 500 dollar i skadestånd.

60 days jail. I will make it thru. God is bigger than all of this. Thank u all for the the prayers & support i love u so much -yoba pic.twitter.com/JHlfVUpfBw

— Baked Alaska (@bakedalaska) January 10, 2023