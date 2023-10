Bär judestjärnor i FN:s säkerhetsråd

I ett bisarrt drag tog Israels FN-ambassadör Gilad Erdan under ett möte i säkerhetsrådet plötsligt fram en gul stjärna med texten "Never again" (Aldrig igen).

Hans medarbetare gjorde detsamma, och de fäste sedan stjärnorna på sina bröst.

– Från och med nu kommer jag och mina medarbetare att bära gula stjärnor, förklarade Gilad Erdan.

Han fortsatte:

– Vi kommer att bära dessa stjärnor tills ni fördömer Hamas illdåd och kräver att samtliga gisslan friges.

Säkerhetsrådets 15 medlemmar är djupt splittrade i frågan om kriget mellan Israel och Hamas – som nu pågått i över tre veckor – och har hittills inte lyckats anta en enda resolution i frågan.

The Israeli delegation dramatically put on "Nazi-era" Yellow Stars during the meeting of the UN Security Council.



They say they will wear the badges until the council condemns Hamas and the hostages are released. pic.twitter.com/rV2ey7Nt72

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 30, 2023