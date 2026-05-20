Bussfirma raderar Özz Nujen efter kritik från allmänheten

Tuna Trafik publicerade under lördagen en bild på komikern Özz Nûjen som körde buss.

”Vad sägs om att få lite mer humor på Tuna... Özz Nujen är nu vår nya chaufför”, skrev bolaget i inlägget.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Efter några timmar hade över hundra kommentarer kommit in, flera av dem kritiska mot valet att lyfta fram Nûjen.

”Kan vi slippa Özz, det vore tacksamt"; skriver en.

”När Özz sa att han skulle bli komiker skrattade alla, när väl blev det skrattade ingen", konstaterar en annan.

Ytterligare en användare kommenterade:

”Lasse Kongo vore ett bättre alternativ”.

När Facebook-inlägget senare öppnades visades i stället ett felmeddelande om att innehållet inte längre var tillgängligt.

”Det här innehållet är inte tillgängligt just nu”