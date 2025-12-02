© C/Tom Samuelsson
C-topp: Tidöpartierna är nazistiska

Publicerad 2 december 2025 kl 18.22

Inrikes. En tung centerpartist i Kalmar län pekar i ett Facebookmeddelande ut Tidöpartierna som "nazister". KD-regionrådet Carl-Wictor Svensson rasar – medan regionrådet Karin Helmersson (C) nu tar avstånd från formuleringen och har tagit bort inlägget.

Det är Vejne Backenius – en 81-årig centerprofil från Mönsterås med en lång rad tidigare toppuppdrag inom kommun, landsting och kyrka – som ligger bakom formuleringarna.

I ett meddelande till regionrådet Karin Helmersson (C), publicerat på hennes privata Facebooksida, beskrev han de forna allianspartnerna som de "nazisitiska tidöpartierna".

"Nästa års val är det viktigaste sedan andra världskriget. Centerpartiet är partiet för alla som är motståndare till nazistiska Tidöpartierna", skriver Backenius.

Kommentaren låg kvar nära ett dygn på Helmerssons sida och hade gillats av centerprofilerna Eva-Lena Fungmark i Västervik och Birgitta Pettersson i Mönsterås, rapporterar Dagens Kalmar.

Backenius kopplar också ihop Kristdemokraterna med Alternativ för Sveriges fackeltåg på Karl XII:s dödsdag i Stockholm, som han påstår att KD "stöder". Det får KD:s regionråd Carl-Wictor Svensson att se rött.

– Den här sortens halmgubbar signalerar mer desperation än omsorg om landsbygden. Kort sagt ett desperat hyckleri, säger han till Dagens Kalmar.

När tidningen söker Vejne Backenius för att be honom utveckla sitt resonemang om Tidöpartierna som nazistiska vill han inte svara på sakfrågorna.

– Nej det tänker jag inte utveckla, säger han.

När han får frågan om han ser samtliga Tidöpartier som nazistiska avslutar Backenius samtalet:

– Jag diskuterar inte det här, det får du respektera. Nu avslutar jag.

Karin Helmersson, som är regionråd för Centerpartiet i den styrande S-C-V-majoriteten, tar avstånd från Backenius formuleringar.

– Det är ju inte så att några av dessa partier är nazistiska – det är väldigt hårda och allt för starka ord, säger hon till Dagens Kalmar.

Att två partiveteraner har tryckt "gilla" på inlägget vill hon inte ta ansvar för.

– Det får stå för dem.

Efter kritiken har Helmersson tagit bort kommentaren från sin Facebooksida.

