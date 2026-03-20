CBS: Vita huset förbereder markinvasion av Iran

Publicerad 20 mars 2026 kl 20.17

Utrikes. USA:s försvar planerar i detalj för en möjlig markinsats i Iran, uppger Israel-närstående CBS News med hänvisning till källor. Samtidigt ger president Donald Trump motstridiga besked om huruvida han är beredd att sätta in trupper.

CBS News hänvisar till flera "källor med insyn i diskussionerna" som uppger att militära befälhavare redan lämnat in specifika önskemål om att förbereda ett scenario med markstyrkor.

Obs: CBS News ingår sedan förra året i oligarken Larry Ellisons portfölj och pekas numera ut som ett israeliskt propagandaorgan. Kanalen var tidigare i år först med att rapportera den kraftigt ifrågasatta uppgiften att över 20.000 obeväpnade demonstranter skulle ha dödats i Iran – ett påstående som sedan användes för att motivera Israels och USA:s anfallskrig mot landet.

Förberedelserna uppges ske medan president Donald Trump överväger nästa steg i det pågående kriget mot Iran. Enligt CBS diskuteras olika alternativ, men det är oklart under vilka omständigheter en markinsats faktiskt skulle bli aktuell.

Presidentens besked i frågan har varit minst sagt motstridiga.

– Nej, jag skickar inte trupper någonstans, sade Trump till reportrar i Ovala rummet i torsdags.

Ett ögonblick senare öppnade han för att det motsatta kan ske:

– Om jag gjorde det skulle jag definitivt inte berätta det för er.

Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt tolkade efteråt den 79-årige presidentens besked på följande vis:

– Det är Pentagon som ska göra förberedelser för att ge överbefälhavaren maximal handlingsfrihet. Det betyder inte att presidenten har fattat något beslut, och som presidenten sade i Ovala rummet i går planerar han inte att skicka marktrupper någonstans i nuläget.

Även inom militären pågår praktiska förberedelser, enligt CBS. Bland annat ska möten ha hållits om hur amerikanska styrkor ska hantera tillfångatagna iranska soldater och paramilitära grupper om en insats blir verklighet.

USA förbereder också att skicka delar av den 82:a luftburna divisionen till Mellanöstern. Planeringen omfattar både arméns snabbinsatsstyrka och marinkårens expeditionsenheter.

Tusentals marinsoldater är redan på väg. Tre krigsfartyg med omkring 2.200 soldater lämnade Kalifornien tidigare i veckan. Det är den andra marinkårsgruppen som skickas sedan kriget bröt ut, och det kan ta flera veckor innan styrkan är fullt på plats. Den första enheten, som skickades från Stilla havet, är fortfarande på väg.

Nyheter från förstasidan

Här försöker de krossa "myten" att afrikaner har låg IQ: "Resultatet är mycket nedslående"

Låter nigerianer göra IQ-test inför kameran. Så gick det.0 

Ekonominyheter

USA överväger lyfta sanktioner – mot Iran

Vita husets nya plan för att pressa ner oljepriserna.. "För att uttrycka det milt: det här är sinnesrubbat."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

