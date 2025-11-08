© New York Post/Skärmdump
 

Cyklist med hatt ritar hakkors i New York efter "antisemitisk" valseger

Publicerad 8 november 2025 kl 16.30

Utrikes. Bara timmar efter att socialisten Zohran Mamdani – som anklagas för att vara antisemit – hade vunnit borgmästarvalet i New York målade någon ett hakkors på Magen David Yeshiva i Brooklyn. Nu visar övervakningsbilder att förövaren var en cyklist – med judisk hatt.

Mamdanis valseger fick flera pro-israeliska politiker att reagera kraftigt, även i Sverige.

Men frågan är om det antisemitiska klotter som inträffat efter valet verkligen är av antisemitiskt ursprung.

En övervakningsfilm visar nämligen hur förövaren stannar utanför den judiska skolan i Gravesend vid halv sju-tiden, klottrar symbolerna och sedan cyklar därifrån – i en hatt som är typisk för ortodoxa judar.

Det är dock inte känt vem förövaren är och om han är ortodox jude eller bara har klätt ut sig.

– Med tanke på valresultatet i går kväll är alla väldigt känsliga nu, och vi är rädda att det här blir det nya normala, där folk känner att de kan komma undan med sånt här, säger Bob Moskovitz, operativ chef för Flatbush Shomrim Patrol, till New York Post.

Han fortsätter:

– Först och främst är det hatbudskap. Jag bryr mig inte om det sitter på en brevlåda eller en lyktstolpe, vi hade tittat på det ändå. Men här handlar det om ett område med många judar och en stor skola med hundratals elever. Det är väldigt traumatiskt för hela samhället.

– Det är ingen slump att det hände bara timmar efter att Mamdani vann valet, hävdar en förälder till en elev på den judiska skolan, i samma tidning.

– Den som påstår något annat lurar sig själv. Det här är ett tecken på att med den nye chefen i stan kan vissa visa sina rätta färger.

Han kallar händelsen för ”Mamdanis New York”.

Enligt Moskovitz fick patrullen ett samtal om klottret omkring en halvtimme efteråt. Två hakkors hade målats på skolans huvudbyggnad och två på fönstret till en intilliggande byggnad. Polisen kontaktades omedelbart.

Skolan tvättade snabbt bort symbolerna från fönstren och täckte dem på väggen med israeliska flaggor.

Inom några timmar fördömde flera politiker dådet och pekade på det nya politiska klimatet i staden.

– Det här är avskyvärt och oacceptabelt, och borde vara en väckarklocka om att Mamdani håller på att bana väg för ett pro-terroristiskt och antisemitiskt maktövertagande av New York, säger kongressledamoten Elise Stefanik, ordförande för Republikanernas ledning i representanthuset.

– Både Mamdani och Hochul är tysta och har inte fördömt dådet, tillägger hon.

Senare kommenterade dock båda händelsen.

– Det här är en motbjudande och hjärtskärande handling av antisemitism och den har ingen plats i vår vackra stad, skriver Mamdani på X. – Som borgmästare kommer jag alltid stå orubbligt på våra judiska grannars sida och arbeta för att rensa ut antisemitismens gift ur New York.

Delstatens guvernör Kathy Hochul kallade klottret för ”en terrorhandling” vid en presskonferens i Brooklyn tillsammans med delstatssenator Sam Sutton. Hon lovade samtidigt ytterligare 20 miljoner dollar i säkerhetsbidrag till privata skolor.

Polisen har inlett en utredning, men ännu har ingen gripits.

