Dadelkakor var miljontals knarktabletter

Tullkontrollen gjordes en natt i februari. Ekipaget bestod av en slovenskregistrerad dragbil med släp. Föraren uppträdde nervöst och lasten kontrollerades därför närmare.

På fyra av lastpallarna hittades inte kakor, utan tabletter. Enligt Tullverket rörde det sig om drygt 1.042.000 tabletter tramadol och nästan 270.000 tabletter pregabalin.

– Vi är därför mycket nöjda med att vi lyckats förhindra att så stora mängder narkotikaklassade tabletter kom ut på den illegala marknaden, säger gruppchef Robin Sjåstad på Tullverkets kriminalavdelning Syd.

I förhör har de två bröderna sagt att de bara tog hand om kartonger med dadelkakor i Nederländerna. De förnekar att de kände till att fyra av de 19 pallarna innehöll narkotikaklassade läkemedel.

Men Tullverket pekar på flera omständigheter som enligt myndigheten talar emot deras version. Bland annat lyckades IT-forensiker ta sig in i krypterade chattar i de misstänktas mobiler.

När ekipaget stoppades skrev 36-åringens alias Soko "De stoppade oss" till någon som kallade sig xy på Signal. Därefter kom meddelandena "Vad ska vi göra nu", "Vi åker fast till 100 procent", "Vi har satt oss i skiten" och "Pallarna syns, bror".

– Vi anser att den här konversationen tydligt bevisar att de var fullt medvetna om vad som fanns i lasten. Dessutom måste det ha varit den 37-årige brodern som skrev eftersom hans lillebror samtidigt körde in lastbilen i vår kontrollhall, konstaterar Robin Sjåstad.

Ett fingeravtryck binder enligt Tullverket den äldre brodern till förpackningen av tabletterna. Avtrycket hittades på plastfilm som använts runt kartongerna med narkotikaklassade läkemedel.

Tullverket lyfter också fram frakthandlingarna. Den handling som visades upp vid kontrollen angav 15 pallar. Vid sökningen i hytten dök en annan handling upp. Där angavs samma avsändare och mottagare, men 19 pallar i stället för 15.

Åklagarens linje är att införseln var avsiktlig och att mängden gör brottet synnerligen grovt. Elin Carle-Ekdahl yrkar på att båda bröderna ska dömas, utvisas efter avtjänat straff och förbjudas att återvända till Sverige.

Tullverket uppskattar värdet på tramadoltabletterna i gatuledet till mellan cirka 31,3 miljoner och 312,6 miljoner kronor, utifrån uppgifter från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Medianvärdet anges till cirka 62,5 miljoner kronor.

För pregabalintabletterna uppskattas värdet till cirka 4,6 miljoner kronor.