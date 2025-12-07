© CBOX/GENREBILD, Danderyds kommun
 

Danderyd tvingar 90-åringar klippa gräset

Publicerad 7 december 2025 kl 09.14

Inrikes. Äldre hyresgäster i Danderyds seniorbostäder i Enebyberg, vissa över 90 år, har fått besked om att de själva ska sköta gräsmattor och buskar vid sina radhus, skriver Dagens Nyheter.

Kommunen har ställt ut handdrivna gräsklippare och meddelat att hyresgästerna själva ska ta över skötseln av gräset utanför bostaden.

– Ska vi dra gräsklipparen framför eller bakom rollatorn? säger Britt-Marie Folke, 82, till DN.

Runt 76 seniorbostäder berörs av förändringen, som meddelades i ett brev kring midsommar. I brevet slår kommunen fast att hyresgästerna är ansvariga för skötsel av uteplatserna och att de kan bli ersättningsskyldiga om det inte görs.

– Brevet är ganska kränkande för det är nästan lite hotfullt. Sköter vi inte det här kan vi bli ekonomiskt ersättningsskyldiga, säger Christina Bäckmar, 85.

Många av de boende är i 80- och 90-årsåldern och har olika funktionsnedsättningar. Vissa har hjärtsvikt och får inte skjuta något tungt. Andra har svårt att böja sig ned.

Hyresgästföreningen menar att kommunen inte kan ändra villkoren på det här sättet utan förhandling.

Anders Forsberg, lokalstrateg i Danderyds kommun, hänvisar till hyreslagen och hävdar att kommunen får ålägga de boende att sköta grönytor själva.

