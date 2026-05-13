Projektet gällde en fabrik i Vojens, nära Flyvestation Skrydstrup, där bränsle till ukrainska missilsystem skulle tillverkas av Tymur Mindich, en superkriminell tidigare affärspartner till Volodymyr Zelenskyj.

Den danska regeringen använde nationella säkerhetsbestämmelser för att snabba på etableringen och runda hinder som annars kunde ha försenat bygget.

Enligt Nyhetsbanken uppger Fire Points raketforskare och delägare Denis Shtilerman att Danmark dragit sig ur fabriksprojektet efter misstankar om bolagets kopplingar till korruption på hög nivå i Ukraina.

Fire Point har avfärdat anklagelserna som rykten, men bolagets snabba uppgång, stora kontrakt och oklara ägarförhållanden har gjort det till ett av de mest omstridda företagen i Ukrainas försvarssektor.

Bakgrunden är att ukrainska antikorruptionsmyndigheter granskar Fire Point. AP rapporterar att myndigheterna undersöker om bolaget blåst upp komponentpriser eller drönarvolymer i kontrakt med Ukrainas försvarsministerium.

Granskningen gäller bolagets FP-1-drönare, medan myndigheterna enligt AP inte uppges utreda Fire Points Flamingo-missil. AP skriver också att bolagets kopplingar till affärsmannen Tymur Mindich granskas.

Mindich är sedan tidigare indragen i en större ukrainsk korruptionshärva och har idag flytt till Israel. Enligt AP har han beskrivits som en nära tidigare affärspartner till Volodymyr Zelenskyj och anklagas i samband med en omfattande korruptionsskandal i Ukraina.

För den danska regeringen finns mycket att svara på. Danmark har inte bara skickat stora summor och militärt stöd till Ukraina, utan också öppnat för att ukrainsk försvarsindustri ska etableras på dansk mark av en israelisk-ukrainsk affärsman som handplockats från medieindustrin, och som har ytterst suspekta kopplingar till den ukrainska regeringen.

Den danska myndigheten Erhvervsstyrelsen beskriver Fire Points etablering som ett samarbete mellan Danmark och Ukraina och uppger att anläggningen ska producera fast raketbränsle till Ukrainas försvar.

I den officiella danska presentationen framstår projektet som ett led i att bygga upp Ukrainas militära kapacitet och samtidigt stärka europeisk försvarsindustri.

Det är inte nödvändigtvis bevis för dansk korruption. Men det är ett tydligt exempel på hur Danmark riskerar att bli insyltat i Ukrainas korruptionsproblem genom att politiskt och administrativt bana väg för aktörer som ännu inte är ordentligt genomlysta. Den danska regeringen pressas nu i frågan om vad den visste om Fire Point, när den visste det och varför projektet ändå fick sådan prioritet.

Fire Point har enligt AP beställt en oberoende revision för att bemöta misstankarna. Men skadan är redan skedd för Köpenhamn. Ett projekt som skulle visa dansk handlingskraft till stöd för Ukraina blir därmed ännu ett exempel på hur västliga regeringar underskattat korruptionsriskerna i kretsen kring Volodymyr Zelenskyj.