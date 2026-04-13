© SVT, X
 

Diktatorsonens lyxbesök: Skattefinansierad "poliskortege" genom Stockholm

Publicerad 13 april 2026 kl 10.02

Inrikes. Ett stort och skattefinansierat säkerhetspådrag omgärdar Reza Pahlavi under hans besök i Sverige på inbjudan av SD-iraniern Nima Gholam Ali Pour. Sonen till den tidigare iranska diktatorn och hans limousine får poliseskort genom Stockholm.

Dela artikeln

Reza Pahlavi, son till Iran siste diktator under shah-regimen, ska under måndagen hålla tal i riksdagen.

Bakom inbjudan står SD-riksdagsmannen och iraniern Nima Gholam Ali Pour i samarbete med Israel-närstående KD-politiker.

Inbjudan har väckt kritik då shah-regimen var en brutal diktatur som skänkte bort en stor del av Irans olja till USA som tack för att CIA hjälpte den till makten.

Aftonbladet rapporterar att en "poliskortege" fanns på plats när diktatorsonen landade i Sverige och att säkerhetspådraget är stort.

På sociala medier sprids foton från kortegen med hånfulla kommentarer.

"Ska man rollspela iransk kejsare tillsatt av USA åker man med fördel i en förlängd version av den amerikanska arméns favoritbil Hummer", skriver en användare på X i en kommentar till en bild på Reza Pahlavis limousine.

Reza Pahlavi ska tal i riksdagen klockan 11 på måndagen.

Inför besöket lät han sig intervjuas av SVT:s Agenda. Han uppger att hans plan är att gripa makten i Iran. Men han lovar att det bara blir en "övergångsregering" i väntan på att det ska bli "demokrati".

– Min plan är att under två till tre år skapa förutsättningar för en demokratisk övergång så att folket själva kan välja väg – i en sekulär demokrati, säger Reza Pahlavi till SVT.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 700587052

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 700587053

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

"Javid Shah!" – här hyllas diktatorsonen av riksdagen

Politikerna mässade hyllningsfraser till Reza Pahlavi. Israelprofilerna Alice Teodorescu Måwe och Charlie Weimers stod längst fram. 

Ekonominyheter

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran. 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.