DO-anmäler judoklubb: "Bugning strider mot vår muslimska tro"

Tvisten gäller Göteborgs judoklubb, där bugning är en obligatorisk del av träningen.

En förälder har nu vänt sig till Diskri­minerings­ombuds­mannen (DO), som inlett en utredning, rapporterar Göteborgs-Posten.

I anmälan beskriver föräldern hur barnen tidigare trivdes i klubben men tvingats sluta eftersom bugningen anses oförenlig med familjens religiösa övertygelse.

"Mina barn har tränat i föreningen och har verkligen älskat sporten, sina tränare och sina vänner. Men klubben kräver att alla barn utför en bugning (Ruku-rörelse) som strider mot vår muslimska tro. Vi har förklarat att vi som muslimer endast bugar inför Gud och har därför erbjudit flera alternativa hälsningar för att visa respekt som en nick eller handen på hjärtat."

Enligt anmälan ska klubben ha avvisat förslagen om alternativa hälsningar.

"Vi anser att klubbens stela krav på en kulturell sedvänja i praktiken fungerar som ett utestängande av praktiserande muslimska barn, vilket bryter mot diskrimineringslagen och barnkonventionen."

I en mejlväxling med familjen förklarar klubben att bugningen inte har någon religiös betydelse utan är en del av sportens etikett.

Styrelsen framhåller också att ritualen är en central del av sportens "värdegrund" och säkerhetskultur.

"Värdegrunden vägleder oss i hur vi behandlar varandra, både på och utanför mattan, och bugningen är en naturlig del av detta respektfulla förhållningssätt."

Klubben skriver samtidigt att barnen gärna får fortsätta träna – men att bugningen gäller för alla:

"Vi vill att era barn ska kunna fortsätta träna och ha roligt hos oss men vill att alla bugar."

Ordföranden Mikaela Barrera Birath säger att föreningen nu kommer att svara DO innan man kommenterar ärendet mer utförligt.

Men för GP bedyrar hon att klubben inte haft "någon intention att diskriminera" eller utesluta någon från föreningen.