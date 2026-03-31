DO kräver 90.000 kronor för sjuksköterskans afro-kommentar

Publicerad 31 mars 2026 kl 10.36

Inrikes. En kvinna och hennes barn utsattes för diskriminering genom en sjuksköterskas ordval under ett vårdbesök i Stockholmsområdet. Det anser Diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu kräver en ersättning på totalt 90.000 kronor.

Enligt DO inträffade händelsen när ett barn skulle vaccineras på en vårdcentral.

Under besöket ska en sjuksköterska ha frågat om barnets pappa var mörkhyad och därefter sagt att barnet "i alla fall hade fint hår och inget afro".

Sköterskan uttryckte sig också "på annat sätt trakasserande utifrån barnets etniska tillhörighet", enligt DO.

Myndigheten anser att både barnet och mamman utsattes för diskriminering i samband med besöket.

– Det sätt som sjuksköterskan har uttryckt sig på utgör ett kränkande och rasistiskt bemötande mot mamman och barnet. Det innebär att både mamman och barnet har blivit missgynnade i diskrimineringslagens mening på ett sätt som har samband med etnisk tillhörighet. Denna typ av diskriminerande bemötande från personal får inte förekomma inom vården, säger Mira-Liv Atie, processförare på DO:s rättsenhet.

Vårdbolaget bakom mottagningen har enligt DO tagit avstånd från det inträffade och beskriver personalens agerande som oacceptabelt.

DO kräver nu att bolaget betalar 45.000 kronor vardera till kvinnan och barnet. Om kravet inte accepteras kan ärendet gå vidare till domstol.

