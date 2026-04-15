"Du mördar barn": Vance häcklad på Turning Point USA

JD Vance höll under onsdagen tal inför Turning Point USA i delstaten Georgia.

Den konservativa organisationen har skakats av mordet på dess grundare Charlie Kirk i höstas – och redan då stod det klart att en stor del av de unga medlemmarna hade fått nog av Israels kontroll över de amerikanska politikerna.

Även Kirk själv försökte innan han dog aktivt förhindra Israel från att dra in Trump i ett krig mot Iran – och efter mordet fick konspirationsteorier om en israelisk inblandning stor spridning.

Under talet Georgia avbröts JD Vance gång på gång av personer i publiken som ropade anklagelser mot honom kopplade till Israel.

– Jesus Kristus stöder inte folkmord, skrek en person.

Kort därefter hördes fler rop från publiken.

– Du mördar barn! Du bombar barn!

Vance svarade direkt på häcklarnas kritik.

– Jag håller med. Jesus Kristus stöder absolut inte folkmord, vem det än var som ropade det där från mörkret, sade han.

Han försvarade också den sittande administrationens politik och lyfte fram att det för tillfället är vapenvila i Gaza.

– Vet ni vem som fick till ett fredsavtal i Gaza? Donald J Trump. Så om ni vill klaga på det som hänt i Gaza, varför klagar ni inte på Joe Biden och den förra administrationen? Det är vi som har löst det problemet, sade han.

Netanyahu: Vance rapporterar direkt till mig



Vems talan för USA:s fredsförhandlare?



Israels kontroll över politikerna beskrivs nu som "strukturell förödmjukelse". https://t.co/YXpwhCeLro — Fria Tider (@friatider) April 14, 2026

Under talet bemötte Vance även kritiken mot Trumps och Netanyahus krig mot Iran och medgav att projektet är allt annat än populärt bland bland de yngre på högerkanten. Vicepresidentens inblandning i kriget bedöms allvarligt ha försämrat hans möjligheter att bli vald till president i framtiden.

– Jag inser att unga väljare inte älskar den politik vi för i Mellanöstern, okej. Jag förstår, sade Vance.

Samtidigt uppmanade han publiken att inte vända Trumpadministrationen ryggen trots missnöjet med den Israel-orienterade politik som förs.

– Jag säger inte att ni måste hålla med mig i varje fråga. Det jag säger är: Dra er inte undan bara för att ni inte håller med administrationen i en fråga. Engagera er mer, gör era röster ännu mer hörda. Det är så vi till slut tar tillbaka landet, sade han.