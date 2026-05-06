Dubblerat bidrag med Kristerssons svägerska i styrelsen

Marita Bildt, syster till Ulf Kristerssons hustru Birgitta Ed och gift med Carl Bildts bror Nils, valdes in i Teach for Swedens styrelse i januari 2021.

Då låg det årliga stödet från Utbildningsdepartementet på 12 miljoner kronor.

I år uppgår bidraget till 28 miljoner skattekronor. Det motsvarar en ökning med 124 procent, enligt en granskning i Aftonbladet.

De stora bidragssummorna har lett till att stiftelsen kallats "regeringens kelgris".

Teach for Sweden arbetar för ett snabbspår in i läraryrket för akademiker. Deltagarna arbetar på skolor samtidigt som de läser pedagogik och ledarskap under två år. Stiftelsen beskriver modellen som en "samverkansidé med finansiering av offentliga och privata medel".

Bland stiftelsens partner finns riskkapitalbolaget Nordic Capital och Mellby Gård AB, som är största ägare i skolkoncernen Academedia.

Teach for Sweden har fått statligt stöd under flera regeringar. Men den kraftiga höjningen väcker frågor, eftersom statsministerns egen svägerska sitter i styrelsen.

– Det ser definitivt inte bra ut, säger Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, till Aftonbladet.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, konstaterar att Kristersson är jävig och inte borde delta i beslut som rör stiftelsen eller ens visas i rummet när beslutet tas.

I det här fallet blir det "en korrupt cirkel", enligt Lundin.

– Jävsreglerna handlar mycket om hur det ser ut utifrån – och det här ser inte bra ut. Det är otroligt att de är släkt med varandra och vågar hålla på så här.

Aftonbladet har begärt ut besluten om anslagen. Regeringskansliet hänvisar till att pengarna har hanterats i budgetpropositionerna, vilket innebär att regeringen som helhet står bakom besluten.

Teach for Swedens verksamhetschef Ida Karlberg Gidlund avvisar att statsministerns familjekoppling skulle ha betydelse.

– Bidraget har ökat i takt med att vår verksamhet har utvecklats, säger hon till Aftonbladet.

Statsministern själv vill inte svara på Aftonbladets frågor. Inte heller Marita Bildt har gått att nå.

Hanna Strömberg, presschef vid statsministerns kansli, skriver i ett mejl att regeringar av olika politisk färg har gett bidrag till Teach for Sweden via statsbudgetarna sedan 2013.

"Statsministern har inte varit involverad på den detaljnivå att han närmare känner till de överväganden som har gjorts beträffande det aktuella anslaget", skriver hon.