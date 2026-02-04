Ebba Busch tar bort Gates-foto efter Epstein-uppgifter

Bilden raderades efter att kritiker poängterat att att det var en märklig tajming att lägga upp en bild på sig själv med Bill Gates.

I ett nytt inlägg förklarar Busch beslutet:

"Jag har nu sett de senaste allvarliga anklagelserna riktade mot Gates. Mot den bakgrunden väljer jag att ta bort inlägget."

Bakgrunden är de nysläppta handlingarna från Epsteinutredningen. I materialet förekommer Microsoftgrundaren i mejl och på fotografier, bland annat bilder som enligt rapporteringen ska vara tagna i Epsteins bostad. Att döma av innehållet i mejlen har Gates bett Epstein skaffa droger, varit otrogen och smittats av en könssjukdom efter att ha haft sex med ryska kvinnor.

Bill Gates företrädare har avfärdat uppgifterna som ”absurda och fullständigt falska”. Han har tidigare medgett att han träffade Epstein vid flera tillfällen, även efter att den första sexbrottsdomen blivit känd. I en intervju 2021 sade han:

– Det var många andra i samma situation, men jag gjorde ett misstag.

Enligt uppgift träffades Ebba Busch och Bill Gates för omkring två veckor sedan för samtal om energi och kärnkraft.