Ebba Buschs storbråk med M: "Hotar förgöra vårt väljarunderlag"

Det var i en intervju med Svenska Dagbladet som Busch öppnade för att göra uppgörelser med Socialdemokraterna i viktiga frågor.

Uttalandet har väckt stor irritation inom Moderaterna. Muf-ordföranden Douglas Thor kallade det ”bra konsumentupplysning” om det blir tydligt för väljarna att en röst på KD kan "bli en röst för Andersson".

Ebba Busch bemöter kritiken med att hon står fast vid Tidösamarbetet men vill ha utrymme för breda överenskommelser. Hon "förstår inte riktigt vad det finns att bli topp tunnor galen över för detta", säger hon till Expressen.

– Då hotar man alltså med att gå ut och ”förgöra” vårt väljarunderlag, prata illa om oss i bakgrundssamtal med media och skicka ut moderata företrädare och så split och osäkerhet om var man har KD. Det är ett sätt att agera som jag vägrar att underordna mig, säger hon.

Statsminister Ulf Kristersson tonar dock ner konflikten.

– Sådant sysslar jag verkligen inte med. Absolut inte, säger han och konstaterar att "vi har ett bra samarbete".

Till Svenska Dagbladet sade Busch att hon och S-ledaren står närmare varandra än tidigare, men att hon inte vill se Magdalena Andersson som statsminister igen.

– Så är jag särskilt sugen på Magdalena Andersson som statsminister igen? Nej. Men jag vill möjliggöra för bredare uppgörelser i avgörande frågor. Och jag vill ha flera handlingsalternativ om det behövs, sa hon till tidningen.