Ebba värvades av Epsteins "svenske" scout

Sommaren 1990 arbetade Ebba P Karlsson som butiksbiträde när mannen, som hon nu har identifierat som Daniel Siad, tog kontakt.

Han lockade med en karriär inom modevärlden i Frankrike.

– Han kom med sitt visitkort, var väldigt professionell och berättade massa om vad han gjort tidigare. Det var lätt att tänka att han var en speciell modellscout som var från Frankrike och kom hit för att leta nya modeller. Jag kände mig väldigt speciell, säger hon till SVT.

Hon reste till Frankrike för att arbeta som modell. I stället möttes hon av en miljö präglad av hot, kränkningar och sexuella övergrepp.

– Det var chockartat, säger hon.

Efter en tid lyckades hon ta sig tillbaka till Sverige. Upplevelserna har följt henne genom livet. I dag bor hon i USA, har skrivit en bok om det som hände och engagerar sig för att hjälpa andra kvinnor som utsatts.

Först efter att dokument kopplade till Jeffrey Epstein blivit offentliga fick hon veta mannens identitet. Enligt filerna är Daniel Siad en algerisk jude med svenskt medborgarskap som nämns tusentals gånger i materialet. Under flera år ska han ha rekryterat flickor åt sexbrottslingen Jeffrey Epstein och den franske modellagenten Jean-Luc Brunel.

Både Epstein och Brunel avled i häkte. De var då misstänkta för bland annat trafficking och flera sexbrott.

Franska åklagare utreder nu på nytt deras nätverk och eventuella brott med koppling till Frankrike. Ebba P Karlsson säger att hon är beredd att medverka och hoppas att fler kvinnor ska träda fram.

– Min förhoppning är att vi kan städa upp, så det här inte behöver finnas något mer, säger hon.

Daniel Siad, som är skriven i Djursholm, nekar till brott. Han har sagt att han inte har något att dölja och att han vill ställa upp på en intervju i Paris. När SVT reste dit dök han dock inte upp.