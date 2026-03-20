Efter kramen: SD tappar stort

Den senaste väljarbarometern från Novus visar att Liberalerna ökar något, med 0,2 procentenheter, men partiet ligger fortfarande under riksdagsspärren.

Uppgången kommer kort efter att partiledningen öppnat för regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. Fotot som visar partiledaren Simona Mohamsson när hon kramar Jimmie Åkesson har fått stor uppmärksamhet.

– Det indikerar åtminstone att det inte är en stor flykt av väljare från partiet efter det här. Utan att det till och med potentiellt skulle kunna vara positivt, säger Hjalmar Strid, opinionsexpert på Novus, till TV4 Nyheterna.

Samtidigt noteras tydliga tapp för både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, som båda minskar med 1,9 procentenheter jämfört med föregående mätning.

Trots nedgången är Sverigedemokraterna med sina 21 procent dock fortsatt större än Moderaterna, som landar på 17,5 procent (oförändrat). Förändringarna påverkar heller inte balansen mellan blocken i någon större utsträckning.