Efter Tidöbluffen: SD lovar "systemkritik på riktigt"

Publicerad 29 mars 2026 kl 12.01

Inrikes. SD-ledaren Jimmie Åkesson säger sig vara frustrerad över hur trögt det har gått att få till ny lagstiftning och ändra myndigheternas arbete under Tidöregeringens snart fyra år vid makten. Nu vill han återigen gå till val på att vara systemkritisk, men denna gång är det "på riktigt".

Enligt Åkesson har SD fått gjort otroligt mycket under mandatperioden, med ett rekordhögt så kallat reformtempo.

– Men det har också varit frustrerande att se hur trögt systemet är kring lagstiftning och styrning av myndigheter. Vi är ju tillsammans med Vänsterpartiet ensamma om att inte ha suttit i regering och har ingen lojalitet till systemet, säger Åkesson i en egen video inför valrörelsen.

– Så nu kommer vi faktiskt att gå till val på att vara lite systemkritiska på riktigt för en gångs skull.

Några konkreta besked om förändringar – såsom exempelvis minskad invandring – vill SD-ledaren dock inte lämna den här gången.

Istället stannar han vid rent personliga ambitioner av administrativ karaktär.

– Ett vallöfte från mig är att jag ska göra mitt allra yttersta för att halvera lagstiftningstiden, säger Jimmie Åkesson.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 399915255

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 399915256

Varnish cache server

