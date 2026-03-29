Efter Tidöbluffen: SD lovar "systemkritik på riktigt"

Enligt Åkesson har SD fått gjort otroligt mycket under mandatperioden, med ett rekordhögt så kallat reformtempo.

– Men det har också varit frustrerande att se hur trögt systemet är kring lagstiftning och styrning av myndigheter. Vi är ju tillsammans med Vänsterpartiet ensamma om att inte ha suttit i regering och har ingen lojalitet till systemet, säger Åkesson i en egen video inför valrörelsen.

– Så nu kommer vi faktiskt att gå till val på att vara lite systemkritiska på riktigt för en gångs skull.

Några konkreta besked om förändringar – såsom exempelvis minskad invandring – vill SD-ledaren dock inte lämna den här gången.

Istället stannar han vid rent personliga ambitioner av administrativ karaktär.

– Ett vallöfte från mig är att jag ska göra mitt allra yttersta för att halvera lagstiftningstiden, säger Jimmie Åkesson.