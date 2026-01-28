Efter våldtäkterna: Registerkontroll i äldrevården

Publicerad 28 januari 2026 kl 10.26

Inrikes. Riksdagen har röstat ja till att ge kommuner betydligt större möjligheter att kontrollera brottsregister vid anställningar. Bakgrunden är de många rapporterna om våldtäkter inom hemtjänsten och annan äldrevård.

Beslutet innebär att kommuner framöver ska kunna göra registerkontroller på personer som ska arbeta i hemmet hos äldre eller vuxna med funktionsnedsättning.

Samma möjlighet ska också gälla vid tillsättning av ledande befattningar inom kommunerna.

Även kontroller av personal som ska arbeta med barn utökas. I fler fall än i dag ska kommuner därmed kunna ta del av uppgifter ur belastningsregistret. I vissa situationer ska även misstankeregistret kunna användas inför en anställning.

Syftet med lagändringarna uppges vara att förhindra att personer med brottslig bakgrund eller skadliga avsikter får anställning i kommunal verksamhet.

Förslaget behandlades av justitieutskottet, som föreslog att propositionen skulle antas och att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. Riksdagen följde utskottets linje och biföll förslaget.

De nya reglerna träder i kraft den 1 mars 2026.

