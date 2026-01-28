Efter våldtäkterna: Registerkontroll i äldrevården

Beslutet innebär att kommuner framöver ska kunna göra registerkontroller på personer som ska arbeta i hemmet hos äldre eller vuxna med funktionsnedsättning.

Samma möjlighet ska också gälla vid tillsättning av ledande befattningar inom kommunerna.

Även kontroller av personal som ska arbeta med barn utökas. I fler fall än i dag ska kommuner därmed kunna ta del av uppgifter ur belastningsregistret. I vissa situationer ska även misstankeregistret kunna användas inför en anställning.

Syftet med lagändringarna uppges vara att förhindra att personer med brottslig bakgrund eller skadliga avsikter får anställning i kommunal verksamhet.

Förslaget behandlades av justitieutskottet, som föreslog att propositionen skulle antas och att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. Riksdagen följde utskottets linje och biföll förslaget.

De nya reglerna träder i kraft den 1 mars 2026.