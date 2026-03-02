Elev kastade banan på talmannen

Händelsen inträffade vid 11.10-tiden i samband med att Norlén besökte ett gymnasium i staden där han bor. Under en frågestund kastades en frukt mot honom.

Talmannens livvakter ingrep direkt och tog hand om den misstänkte. Polisen kopplades därefter in.

– Den här pojken misstänks för ofredande efter att ha kastat frukt mot talmannen. Han fick sedan följa med till polisstationen för förhör, säger Martina Gradian, presstalesperson vid polisen, till SVT Nyheter Öst.

Det är oklart om Norlén träffades av frukten.

– Det var en banan, säger Martina Gradian till SVT.