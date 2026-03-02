© Riksdagen, Arkivbild: Torkild Retvedt
 

Elev kastade banan på talmannen

Publicerad 2 mars 2026 kl 13.39

Inrikes. Andreas Norlén, riksdagens talman, utsattes på måndagsförmiddagen för en fruktattack under ett skolbesök i Norrköping. En elev i övre tonåren omhändertogs och misstänks nu för ofredande.



Händelsen inträffade vid 11.10-tiden i samband med att Norlén besökte ett gymnasium i staden där han bor. Under en frågestund kastades en frukt mot honom.

Talmannens livvakter ingrep direkt och tog hand om den misstänkte. Polisen kopplades därefter in.

– Den här pojken misstänks för ofredande efter att ha kastat frukt mot talmannen. Han fick sedan följa med till polisstationen för förhör, säger Martina Gradian, presstalesperson vid polisen, till SVT Nyheter Öst.

Det är oklart om Norlén träffades av frukten.

– Det var en banan, säger Martina Gradian till SVT.

