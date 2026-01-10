© FT BILD
 

En person fick bidrag för att återvandra 2025

Publicerad 10 januari 2026 kl 14.20

Inrikes. Under 2025 beviljades endast en av 133 ansökningar om återvandringsbidrag. Trots det har regeringen och Sverigedemokraterna nu vid årsskiftet genomfört en kraftig höjning av ersättningen, från tidigare 10.000 kronor till 350.000 kronor per vuxen.

Regeringen och SD menar att bidraget ska underlätta för personer som inte vill stanna i Sverige och som inte blivit en del av samhället att återvända till sina ursprungsländer.

Alla fyra oppositionspartier är emot reformen. De pekar på risken att stora summor skattemedel används utan att ge önskad effekt och att åtgärden i stället kan skada den så kallade integrationen.

Bidraget kan sökas av personer som har uppehållstillstånd sedan den 12 september 2024 eller tidigare, bland annat flyktingar, kvotflyktingar och personer med permanent uppehållstillstånd enligt tidigare tillfälliga lagar.

För barn kan 25.000 kronor betalas ut, med ett tak på 600.000 kronor per hushåll.

