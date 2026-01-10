© PRIVAT, Nicklas Thegerström/DN, X
UPPRÖR: Fejkbilden till höger, föreställande Ebba Busch i bikini, väcker vrede i hela etablissemanget. Busch har tidigare poserat i bikini för bland annat soldater i Israel (till vänster) och för DN (mitten).

Europas tillgång till AI kan begränsas efter skämtbild på Ebba Busch

Publicerad 10 januari 2026 kl 10.01

Inrikes. Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed kräver att möjligheten att använda AI i Europa begränsas efter en skämtbild på partiledaren och vice statsministern Ebba Busch i bikini, rapporterar SVT. Bikinibilder utgör nämligen en form av "sexualiserat våld", säger Kristersson till Aftonbladet.

Dela artikeln

– Det är ytterligare ett groteskt exempel på att techbolagen är beredda att utveckla tjänster som exploaterar människor, säger Jakob Forssmed om skämtbilden.

Han framhåller att Sverige varit pådrivande i arbetet med striktare EU-regler för att begränsa yttrandefriheten i sociala medieplattformar och menar att frågan bör hanteras gemensamt inom unionen.

Även statsminister Ulf Kristersson är av samma åsikt och hävdar att bilden mer eller mindre utgör en våldtäkt.

– Det här tycker jag är ett slags sexualiserat våld, om än i en mer animerad form, säger han.

EU-kommissionen kallar å sin sida Groks nya funktioner för ”vidriga” och något som ”inte har någon plats i Europa”.

Kommissionens talesperson i techfrågor, Thomas Regnier, uppger att flera krav har ställts på bolaget.

"Vi har beordrat X att spara all intern dokumentation och data kopplat till Grok under hela 2026", skriver Regnier i ett mejl till SVT.

Åtgärden ska möjliggöra granskning av hur X agerar över tid.

– Vårt budskap är tydligt: Alla plattformar måste ha sitt hus i ordning. Att följa EU-lagarna är inte valfritt, det är obligatoriskt, skriver han.

Än så länge finns dock inga lagar mot att göra satirbilder av politiker och rent rättsligt utgör det fortfarande inte våldtäkt att skildra en politiker i bikini.

Jakob Forssmed vill inte heller lägga några svenska lagförslag i den riktningen utan inväntar nu att EU ska komma med åtgärder.

X uppger att bolaget aktivt raderar illegalt innehåll och samarbetar med polis och myndigheter. Hur arbetet mot fullt lagliga skämt ser ut har bolaget dock inte kommenterat.

Elon Musk har för egen del lagt upp ett exempel på hur man kan generera bikinibilder på en viss person med hjälp av alla AI-tjänster, och inte bara med hjälp av Grok.

TV4-kvinnans hemliga extraknäck: Internationell lyxhora

Efter sexköpsåtalet mot Jens B Nordström. Kvinnlig programledare i blåsväder – nu råder återigen dålig stämning i TV4-huset.0 Plus

Vänsterjournalistens vändning – när han får frågor om narkotika

ETC:s Christoffer Röstlund ringde för att ställa frågor om privatlivet. Då fick han obehagliga motfrågan av Nick Alinia.0 Plus

Ingvar Carlsson: Vi försökte stoppa invandringen 1989 – Ulf Kristersson med flera motarbetade oss

Tidigare S-statsministern tar bladet från munnen. Luciabeslutet stoppade inflödet – då krävde nuvarande M-ledarna "öppna gränser".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Styckmördare byter kön igen – flyttas till kvinnofängelse

Har tröttnat på att vara man och sitta i mansfängelse. Nu utnyttjar "Leona Svensson" Kristerssons könsbyteslag för att få slippa.0 

Ekonominyheter

Coop höjde priserna mest under 2025

Stora skillnader mellan matkedjorna.. Så mycket ökade priserna under förra året.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.