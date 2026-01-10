Europas tillgång till AI kan begränsas efter skämtbild på Ebba Busch

– Det är ytterligare ett groteskt exempel på att techbolagen är beredda att utveckla tjänster som exploaterar människor, säger Jakob Forssmed om skämtbilden.

Han framhåller att Sverige varit pådrivande i arbetet med striktare EU-regler för att begränsa yttrandefriheten i sociala medieplattformar och menar att frågan bör hanteras gemensamt inom unionen.

Även statsminister Ulf Kristersson är av samma åsikt och hävdar att bilden mer eller mindre utgör en våldtäkt.

– Det här tycker jag är ett slags sexualiserat våld, om än i en mer animerad form, säger han.

EU-kommissionen kallar å sin sida Groks nya funktioner för ”vidriga” och något som ”inte har någon plats i Europa”.

Kommissionens talesperson i techfrågor, Thomas Regnier, uppger att flera krav har ställts på bolaget.

"Vi har beordrat X att spara all intern dokumentation och data kopplat till Grok under hela 2026", skriver Regnier i ett mejl till SVT.

Åtgärden ska möjliggöra granskning av hur X agerar över tid.

– Vårt budskap är tydligt: Alla plattformar måste ha sitt hus i ordning. Att följa EU-lagarna är inte valfritt, det är obligatoriskt, skriver han.

Än så länge finns dock inga lagar mot att göra satirbilder av politiker och rent rättsligt utgör det fortfarande inte våldtäkt att skildra en politiker i bikini.

Jakob Forssmed vill inte heller lägga några svenska lagförslag i den riktningen utan inväntar nu att EU ska komma med åtgärder.

X uppger att bolaget aktivt raderar illegalt innehåll och samarbetar med polis och myndigheter. Hur arbetet mot fullt lagliga skämt ser ut har bolaget dock inte kommenterat.

Elon Musk har för egen del lagt upp ett exempel på hur man kan generera bikinibilder på en viss person med hjälp av alla AI-tjänster, och inte bara med hjälp av Grok.