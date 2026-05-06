FHM vill vaccinera barn mot TBE

Publicerad 7 maj 2026 kl 14.23

Inrikes. Folkhälsomyndigheten vill att fler vaccineras mot TBE. Nya rekommendationer riktar sig till barn från tre års ålder och vuxna som riskerar fästingbett i särskilda riskområden.

TBE-fallen har ökat i Sverige under de senaste tio åren. Nu har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya rekommendationer som ska vägleda regionerna.

Myndigheten rekommenderar vaccination för vuxna och barn från tre års ålder som riskerar att bli fästingbitna i riskområde 1 (se bild nedan).

Även personer med nedsatt immunförsvar omfattas om de bor eller regelbundet vistas i riskområde 1 eller 2, eller i en kommun som gränsar till sådana områden.

TBE sprids via fästingar och ger oftast lindriga symtom. I vissa fall kan sjukdomen däremot bli allvarlig och leda till dödsfall.

Enligt Folkhälsomyndigheten har antalet fall ökat med omkring 6 procent per år under den senaste tioårsperioden. Varje år vårdas 250–350 personer på sjukhus i Sverige på grund av TBE, och en del får långvariga besvär.

Samtidigt har TBE dykt upp på fler håll i landet. Fall rapporteras nu från Skåne till södra Dalarnas län, samt längre norrut längs Östersjökusten.

– Vaccination är en effektiv åtgärd för att förhindra TBE-relaterad sjukdom och död. Personer som riskerar fästingbett i stora områden i Sverige söder om Dalälven har nytta av att vaccinera sig utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning, men riskerna varierar, säger Ulrika Marking, utredare och infektionsläkare, i myndighetens nyhetstext.

TBE finns framför allt i Götaland och Svealand, men förekomsten varierar kraftigt mellan olika områden.

Rekommendationerna riktar sig till regionala beslutsfattare. De är inte bindande och innebär inte att vaccinet automatiskt blir gratis för den som vaccineras.

Bild:

© FHM

Riksområdena som FHM pekar ut.

