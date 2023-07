Finlands finansminister skrev om att "spotta på tiggare och klå upp negerbarn" – vägrar be om ursäkt

Enligt en kartläggning gjord av Yle skrevs kommentarerna under pseudonymen "riikka" på partikollegan och sannfinländaren Jussi Halla-ahos blogg år 2008.

I en kommentar frågar hon om någon är på väg ut för att "spotta på tiggare och klå upp negerbarn".

Hon beskriver sig själv som rasist och skriver bland annat om en "flock negrer" i Barcelona. Dessutom ger hon uttryck för våldsfantasier:

"Om jag skulle få ett vapen så skulle det finnas lik i lokaltågen, you see."

I ett Twitterinlägg på måndagskvällen förklarade finansministern att hon varit "väldigt frustrerad och hopplös över invandringens negativa följder som setts i Finland, till exempel trakasserier och sexualbrott och ojämlika normer inom islam".

"Min arga text är bara text, inget annat. Jag godkänner inte och kommer aldrig att godkänna någon form av våld."

Riikka Purra fortsätter:

"Som jag sa tidigare, i denna position, livsskede och ålder, skulle jag naturligtvis inte skriva något sådant, och jag håller inte längre med om många saker alls. Jag har uttryckt mig på sätt som jag i dag inte skulle acceptera."

Purra uppger att vi lever i en cancelkultur, och att hon inte tänker ge vika för den. Någon ursäkt blir det därmed inte.

– Det skulle aldrig falla mig in att fördöma eller be om ursäkt för det jag har sagt och gjort för åratal och årtionden sedan. Varför i all världen borde jag göra det? säger ministern enligt Yle.

Statsminister Petteri Orpo tycks nöja sig med Riikka Purras svar, och konstaterar att det var nödvändigt att hon tog avstånd från våld, rapporterar Yle.