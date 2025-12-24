Flera medier mörkade att nyhet kom från SD-sajt

Riks, som finansieras av medel från Sverigedemokraternas partistöd, gjorde en relativt stor nyhet om irakiern Shakir Mahmoud Shakir, 38, som slapp utvisning efter att ha våldtagit en 100-åring i hemtjänsten.

Riks-journalisten Daniella Hansson kontaktade nämndemannen Pran Malhotra, en av de som dömde enhälligt i målet, som sade att han själv först ville utvisa mannen men att domaren Mohamed Ali då gick in och satte stopp.

– Jag har trött på de här invandrare. Jag är själv invandrare. Jag föddes i Indien, sade nämndemannen bland annat i intervjun.

Efter intervjun polisanmälde tingsrätten Malhotra för brott mot tystnadsplikten, vilket flera medier rapporterade om – samtidigt som man noga undvek att nämna vad som orsakat polisanmälan.

Det började med Aftonbladets Oisín Cantwell som i sin kolumn helt utelämnade kopplingen till Riks-intervjun, enligt Riks. Senare tillfogades dock en länk, efter klagomål från Riks.

I en annan Aftonbladet-artikel, skriven av invandrar­journalisten Beri Zangana, är det dock mer sparsmakat med information. Där skriver Zangana istället kort om domen och följer upp med följande information:

"Efteråt gick en av nämndemännen och berättade frispråkigt om hur tingsrätten resonerat. Efter Aftonbladets avslöjande om att det kunde bryta mot lagen har nämndemannen nu polisanmälts.

Samtidigt hävdar tidningen alltså att den "avslöjat" att nämndemän har en straffsanktionerad tystnadsplikt under enskilda överläggningar, trots att det framgår direkt av 9 kap. 6 § rättegångsbalken.

Senare ska dock även denna artikel ha blivit tillfogad en länk till Riks.

En aktör som däremot inte har rättat sina uppgifter är nyhetsbyrån TT, som med diverse hala formuleringar istället försöker få det att se ut som att dess delägare Aftonbladet stått för hela avslöjandet.

"Anledningen till att nämndemannen nu stängs av är att han öppet berättat att han ville att mannen skulle utvisas och att man lutade åt det i överläggningarna. Han ska även ha kritiserat bedömningen tingsrätten gjorde enligt Aftonbladet", skriver TT.