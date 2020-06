Flockfiaskot: Var tionde som valt att testa sig har haft corona

I slutet av maj lanserade Werlabs masstestning av covid-19, med kapacitet att testa 100.000 personer i veckan.

Under de senaste veckorna har över 70.000 antikroppstester bokats via företagets sajt. Av dessa är 60.000 prover genomförda och 50.000 analyserade per den 14 juni.

– Vi har för närvarande en kapacitet att ta 30.000 tester i veckan i Stockholm och 50.000 i veckan totalt i Sverige, och vi kan snabbt utifrån behovsbilden öka testkapaciteten till 100.000 tester i veckan. Det har varit en massiv apparat att få igång, men vi kan bibehålla testets träffsäkerhet på över 99 procent och vi kan ge de testade svar på proverna inom ett par dagar, säger Werlabs vd Henrik Forsberg i ett pressmeddelande.

De första 50.000 testerna visar på en nästintill dubblering av andelen individer som påvisat antikroppar för covid-19 från vecka 18 till vecka 24 i landet. Av de som valt att testa sig har ett snitt på 10,8 procent påvisat antikroppar de senaste sex veckorna.

I de data som kommit fram ser Werlabs också att andelen antikroppar bland de testade är störst i Stockholm. Under de två senaste veckorna har man sett siffror i Stockholm på 14 procent, jämfört med 11,5 procent i Göteborg och 5 procent i Malmö. Datan delas på aggregerad och anonymiserad nivå med Folkhälsomyndigheten.

– Det är viktigt att poängtera att detta gäller den grupp som själva valt att göra testet – och den gruppen behöver inte vara representativ för Sverige-snittet, säger Henrik Forsberg.