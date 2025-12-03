Förre premiärministern: Zelenskyjs gäng kan ha stulit 1.000 miljarder kronor

Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.
Liknande skräckscener även i Sverige.
"Jag kommer aldrig att komma tillbaka till det här jävla landet."0 Plus
"Självförsvar."
Småländska kvinnans andra ben sköts bort av en annan polis 2017.0 Plus
Inslaget får hård kritik.
"Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus
Oskarshamns-afghanen riskerar utvisning efter makabra fyndet. Inre organ och hudbitar hade noggrant avlägsnats.0
Unga har inte råd att bilda familj.. "Tydligen förväntas 90-talisterna yngla av sig i Attefallare".0
Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.