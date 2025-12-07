© FT BILD/ARKIV
 

Förslaget om att dra in dubbla medborgarskap kräver ändring av grundlagen

Publicerad 7 december 2025 kl 11.32

Inrikes. Regeringen går vidare med det tidigare annonserade förslaget om att kunna dra in svenskt medborgarskap för gängkriminella med dubbelt medborgarskap. Förslaget kopplas till gängbrottslighet som beskrivs som ett hot mot den svenska rättsstaten och kräver ändringar av grundlagen, rapporterar TV4 Nyheterna.

Dela artikeln

I våras tillsatte regeringen en utredning om möjligheten att återkalla medborgarskap för gängkriminella.

Hanteringen möttes då av hård kritik från bland andra Socialdemokraterna och Centerpartiet, som varnade för ingrepp i grundläggande rättigheter.

Nu meddelar justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff att Tidöpartierna ändå går vidare med förslaget inom ramen för en grundlagsproposition.

– Den organiserade brottsligheten är en sorts inhemsk terrorism med ett stort våldskapital. Den tystar vittnen, hotar socialsekreterare och bedrar vårt välfärdssystem, säger Henrik Vinge, ordförande i justitieutskottet (SD), på pressträffen.

Regeringen föreslår också att föreningsfriheten ska kunna begränsas för kriminella och högerextrema organisationer.

Propositionen bygger på förslag från den parlamentariska grundlagskommitté som presenterades i januari 2025.

– Å ena sidan måste vi se till att enskilda människor har ett starkt skydd mot olika typer av intrång eller ingrepp från statens sida. Å andra sidan måste det finas utrymme for samhället i stort att vidta åtgärdat som har en verkan för att skydda grundläggande värden och värna den demokratiska rättsstatens integritet, säger Strömmer.

Biancas stalkers iranska skräckbakgrund

"Fabian Sköldhamns" makabra historia. Pappa högg ihjäl mamma på barnavårdscentralen – inför barnen.0 Plus

Ville Hitler verkligen ha krig?

Efter invasionen av Polen. Pat Buchanan om hur andra världskriget egentligen började.0 Plus

Blodiga kaoset på Pressbyrån när asylsökare plötsligt försöker skära halsen av kund

Hugger offret upprepade gånger i halsen, huvudet och magen. Övervakningskameran i butiken fångade attacken.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Danderyd tvingar 90-åringar klippa gräset

Boende i seniorbostäder får hotfullt brev av kommunen. "Sköter vi inte det här kan vi bli ekonomiskt ersättningsskyldiga".0 

Ekonominyheter

IMF varnar EU för att norpa ryska tillgångar

Skulle undergräva "internationella monetära systemets funktion".. Konsekvenserna kan bli stora om EU tar pengarna utan lagstöd.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.