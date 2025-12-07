Förslaget om att dra in dubbla medborgarskap kräver ändring av grundlagen

I våras tillsatte regeringen en utredning om möjligheten att återkalla medborgarskap för gängkriminella.

Hanteringen möttes då av hård kritik från bland andra Socialdemokraterna och Centerpartiet, som varnade för ingrepp i grundläggande rättigheter.

Nu meddelar justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff att Tidöpartierna ändå går vidare med förslaget inom ramen för en grundlagsproposition.

– Den organiserade brottsligheten är en sorts inhemsk terrorism med ett stort våldskapital. Den tystar vittnen, hotar socialsekreterare och bedrar vårt välfärdssystem, säger Henrik Vinge, ordförande i justitieutskottet (SD), på pressträffen.

Regeringen föreslår också att föreningsfriheten ska kunna begränsas för kriminella och högerextrema organisationer.

Propositionen bygger på förslag från den parlamentariska grundlagskommitté som presenterades i januari 2025.

– Å ena sidan måste vi se till att enskilda människor har ett starkt skydd mot olika typer av intrång eller ingrepp från statens sida. Å andra sidan måste det finas utrymme for samhället i stort att vidta åtgärdat som har en verkan för att skydda grundläggande värden och värna den demokratiska rättsstatens integritet, säger Strömmer.