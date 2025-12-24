Forsmark 1 återstartas efter fel

Ett felmeddelande från en ventil ledde till att ett manuellt snabbstopp genomfördes. Detta innebär att produktionen pausas medan felsökning pågår.

Elproduktionen vid Forsmark 2 och 3 pågick som vanligt och händelsen anses inte ha påverkt säkerheten runt kärnkraftverket.

På julafton meddelade det statliga bolaget att reaktor 1 återstartats.

– Det kommer att ta två dygn innan vi når full effekt, säger Maja Ahlund, presskommunikatör på Vattenfall, till TT.

Att det tar lite tid att varmköra en kärnkrafts­reaktor är normalt eftersom reaktortanken, bränslestavarna, vattnet rörsystemet väger hundratals ton och bara bör temperaturhöjas med någon grad per timme, för att undvika sprickor i stålet, deformation av bränslestavar och spänningar i svetsar och rör.

Efter ett snabbstopp bildas stora mängder xenon som ökar 6–12 timmar efter stopp. Det sönderfaller sedan naturligt, men den processen måste också inväntas.