Forsmark 1 återstartas efter fel

Publicerad 24 december 2025 kl 17.21

Inrikes. Lagom till jul indikerade en ventil ett fel vid reaktorn Forsmark 1 och all elproduktion fick stängas den 22 december omkring ca 20.30. Nu meddelar dock Vattenfall att reaktorn är under återstart igen.

Ett felmeddelande från en ventil ledde till att ett manuellt snabbstopp genomfördes. Detta innebär att produktionen pausas medan felsökning pågår.

Elproduktionen vid Forsmark 2 och 3 pågick som vanligt och händelsen anses inte ha påverkt säkerheten runt kärnkraftverket.

På julafton meddelade det statliga bolaget att reaktor 1 återstartats.

– Det kommer att ta två dygn innan vi når full effekt, säger Maja Ahlund, presskommunikatör på Vattenfall, till TT.

Att det tar lite tid att varmköra en kärnkrafts­reaktor är normalt eftersom reaktortanken, bränslestavarna, vattnet rörsystemet väger hundratals ton och bara bör temperaturhöjas med någon grad per timme, för att undvika sprickor i stålet, deformation av bränslestavar och spänningar i svetsar och rör.

Efter ett snabbstopp bildas stora mängder xenon som ökar 6–12 timmar efter stopp. Det sönderfaller sedan naturligt, men den processen måste också inväntas.

