© EU/Raimond Spekking
 

Forssell: Asylkaoset från 2015 ska inte upprepas

Publicerad 6 mars 2026 kl 07.46

Inrikes. EU:s migrationsministrar diskuterar nu hur det nya storkriget i Mellanöstern kan påverka Europa. Sveriges migrationsminister Johan Forssell (M) säger att någon ny flyktingvåg ännu inte kan skönjas – och varnar för att upprepa kaoset från 2015.
– Skulle läget förändras då handlar det främst om att ge stöd på plats och i närområdet, säger han.

Dela artikeln

EU:s inrikes- och migrationsministrar har träffats i Bryssel för att diskutera konsekvenserna av kriget i Mellanöstern.

En central fråga är om konflikten kan leda till nya migrationsströmmar mot Europa.

EU-kommissionens migrationskommissionär Magnus Brunner säger att man än hittills inte sett några sådana rörelser.

– Än så länge ser vi ingen flyktingvåg eller något säkerhetshot, men vi måste förbereda oss.

– Vi ser inga rörelser från Iran, men det är viktigt, särskilt idag, för oss i kommissionen att diskutera och förbereda oss. Både när det gäller migrations- och säkerhetsfrågor.

Inte heller Sveriges migrationsminister Johan Forssell (M) ser att det i nuläget finns några tecken på att nya flyktingströmmar är på väg mot Europa.

– Vi ser inga tecken på nya flyktingströmmar. Och skulle läget förändras så handlar det främst om att ge stöd på plats och i närområdet, säger han till Ekot.

Enligt Forssell bör eventuella insatser i första hand ske i närområdet, inte genom att Europa tar emot fler asylsökare.

– Men skulle saker och ting förändras då kan det handla om att hjälpa till med nödproviant – det kan handla om bostäder, tält och så. Men vi ska inte ha en upprepning av flyktingkrisen som hände för tio år sedan.

Han syftar på asylkaoset 2015, då miljontals invandrare från Mellanöstern tog sig illegalt till Europa med hjälp av människosmugglare för att söka "asyl".

– För tio år sedan var det tyvärr kaos. Det såg vi även i Sverige. Människor kom utan bostad, ingenting fungerade. Barn tvingades bo med vuxna. En lång rad olika problem. Dit ska vi faktiskt inte återvända.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 316697464

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 316697465

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Efter SD-kvinnors krav: Åkesson går med på att stoppa utvisningarna

SD ger grönt ljus åt amnesti för illegala invandrare. "Jag tycker det vore det mest rimliga."0 

Ekonominyheter

"Markant" lyft för bostadspriserna

Både bostadsrätter och villor ökade med 1,6 procent i februari.. "Det våras för bostadspriserna."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.