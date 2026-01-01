© Björn Hansson
 

Försvarssprayer säljer slut efter julhelgens kvinnomord

Publicerad 1 januari 2026 kl 10.36

Inrikes. Efter de två brutala morden på kvinnor under julhelgen märks en tydlig reaktion bland allmänheten. Försäljningen av försvarssprayer har exploderat och självförsvarskurser fylls snabbt.

Dela artikeln

Julhelgens dödliga våld har satt spår. Handeln rapporterar om kraftigt ökad efterfrågan på försvarssprayer och på flera håll är lagren tömda.

Hos säkerhetsföretaget Bodyguard har försäljningen av försvarssprayer blivit tio gånger högre än normalt.

På företagets webbplats möts kunder av beskedet: "På grund av exceptionellt hög efterfrågan kan leveranser tillfälligt bli något fördröjda."

Björn Hansson på Bodyguard menar att utvecklingen hänger ihop med de uppmärksammade morden.

"Antagligen blir många medvetna om både sin egna men framför allt familj och vänners säkerhet. På samma sätt som folk skaffar hemlarm först efter att de eller någon bekant haft inbrott", skriver han i ett mejl till Expressen.

Även hos andra återförsäljare är produkterna slut. Clas Ohlson har för närvarande inga försvarssprayer tillgängliga för köp på nätet.

Samtidigt söker allt fler kunskap i självförsvar. Självförsvarsskolan i centrala Stockholm uppger att trycket är större än någonsin och deras hemsida slog under föregående helg rekord i antalet unika besökare.

"Vi har tagit emot fler mejl och samtal än någonsin tidigare efter en omskriven tragedi i media. Och då har vi ändå funnits i snart 15 år", skriver Frida på Självförsvarsskolan till Expressen.

Bakgrunden är de två mord som skakat landet. På juldagen dödades en kvinna i 55-årsåldern i Boden av en 22-årig man utan känd koppling till offret. Några dagar senare hittades en 25-årig kvinna död i Rönninge söder om Stockholm. En 26-årig transvestit som kallar sig "Vilma" är häktad för det senare mordet.

Så blir du anonym på nätet: Gratis och säkert med Tor

Stor guide: Bli helt ospårbar online. Uttryck dig fritt och riskfritt på nätet – vi lär dig använda enkla tekniken som inte ens NSA rår på.1218 Plus

Somaliern: Vi försörjer oss på bidragen för våra nio barn

Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

Kungen markerar mot portningen av Åkesson

Kritiserar Nobelstiftelsens beteende mot SD-ledaren. "Man måste respektera demokratin i Sverige."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ex-frun slog larm om Trumps band till Epstein – för 30 år sedan

Marla Maples uttryckte oro över Epsteins inflytande över maken. Kände på sig att något var "fel" och "skumt".0 

Ekonominyheter

Tredubblade villapriser under 2000-talet – de kommunerna är värst

Bostadsbubblans utveckling sedan millennieskiftet.. Inflationen under samma period var samtidigt "bara" 60 procent.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.