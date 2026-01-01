Försvarssprayer säljer slut efter julhelgens kvinnomord

Julhelgens dödliga våld har satt spår. Handeln rapporterar om kraftigt ökad efterfrågan på försvarssprayer och på flera håll är lagren tömda.

Hos säkerhetsföretaget Bodyguard har försäljningen av försvarssprayer blivit tio gånger högre än normalt.

På företagets webbplats möts kunder av beskedet: "På grund av exceptionellt hög efterfrågan kan leveranser tillfälligt bli något fördröjda."

Björn Hansson på Bodyguard menar att utvecklingen hänger ihop med de uppmärksammade morden.

"Antagligen blir många medvetna om både sin egna men framför allt familj och vänners säkerhet. På samma sätt som folk skaffar hemlarm först efter att de eller någon bekant haft inbrott", skriver han i ett mejl till Expressen.

Även hos andra återförsäljare är produkterna slut. Clas Ohlson har för närvarande inga försvarssprayer tillgängliga för köp på nätet.

Samtidigt söker allt fler kunskap i självförsvar. Självförsvarsskolan i centrala Stockholm uppger att trycket är större än någonsin och deras hemsida slog under föregående helg rekord i antalet unika besökare.

"Vi har tagit emot fler mejl och samtal än någonsin tidigare efter en omskriven tragedi i media. Och då har vi ändå funnits i snart 15 år", skriver Frida på Självförsvarsskolan till Expressen.

Bakgrunden är de två mord som skakat landet. På juldagen dödades en kvinna i 55-årsåldern i Boden av en 22-årig man utan känd koppling till offret. Några dagar senare hittades en 25-årig kvinna död i Rönninge söder om Stockholm. En 26-årig transvestit som kallar sig "Vilma" är häktad för det senare mordet.